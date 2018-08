Vidner rystede efter hærværk på skole: - Politiet gør ikke en skid

Manglende beviser fik politiet til at droppe efterforskning af hærværk mod fem biler på Social- og Sundhedsskolen i Odense. Ifølge vidner ligger sagen ’lige til højrebenet’.

Fyns Politi får kritik fra flere vidner efter en sag om hærværk og indbrud mod fem biler mandag formiddag.

Bilerne holdt alle parkeret ved Social- og Sundhedsskolen Fyn på Athenevænget i det sydvestlige Odense, da gerningsmænd smadrede ruder, punkterede dæk og brød ind i bilerne, hvor de stjal blandt andet end taske med hævekort og kørekort.

Efterfølgende fortalte en række vidner, at de havde set fire unge mænd luske rundt på skolen tidligere på dagen – og at de havde set de samme fire mænd køre væk derfra i en blå Fiat med høj fart umiddelbart efter hærværket.

Kort tid efter hærværket ankom flere politipatruljer ved skolen, og da Fiat’en med de fire unge mænd kom tilbage, ville politiet gerne tale med dem. Men de ville ikke tale med politiet, der satte efter den blå Fiat, som endte med at køre ind i et træ på Dianavænget i nærheden af skolen. Efter uheldet stak føreren af bilen af.

Politiet talte med de tilbageværende tre unge mænd, der efterfølgende fik lov at gå, fordi politiet ikke kunne bevise en sammenhæng mellem hærværket og uheldet.

Det generer en række vidner, som TV 2/Fyn har talt med. De mener alle, at sagen er helt oplagt, og stiller sig uforstående over for, at de to sager ikke kunne kædes sammen.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det var dem, der havde gjort det. Overhovedet. Så det er mærkeligt. Og det gjorde noget ved min retsbevidsthed, at de fik lov at gå med det samme. 30 minutter senere sad de på en altan over for skolen og grinede af os. Det pisser mig af, og det er ikke i orden, fortæller en elev på skolen, som ikke ønsker sit navn frem.

Set luske rundt

Flere vidner fortæller til TV 2/Fyn, at de fire unge mænd flere gange i løbet af mandag formiddag var blevet observeret på skolen.

- De går ikke på skolen, men havde kørt rundt på skolen og kørt frem og tilbage hele formiddagen, hvor flere havde set på dem flere forskellige tidspunkter. Og da de så kom kørende i bil ud fra en cykelsti, giver de bare alle de unge mennesker fra skolen fingeren og griner af dem, inden de kører væk, siger Sandi Jonstrup, hvis datter går på skolen.

Den opfattelse deler Thea Lykke Knudsen, der selv går på skolen. Hun var til stede, da politiet talte med de tre unge mænd, ligesom hun så dem hovere og kaste håndtegn til de studerende, efter de igen fik lov at gå fri – selv om de blandt andet havde en mukkert liggende i bilen, og den fjerde mand uden årsag var stukket af fra politiet.

- De frydede sig over, at de ikke var blevet taget. Det virkede ikke, som om politiet tog det særlig seriøst, fordi de fik lov at gå igen så hurtigt. Det var en mærkelig dag, siger Thea Lykke Knudsen.

Hun har på den ene side forståelse for, at politiet selvfølgelig skal have beviser for at kunne anholde nogen, men forstår på den anden side ikke, at de mange vidners forklaringer ikke var tilstrækkeligt.

- Personligt er jeg ikke i tvivl. Loven siger nok, at de ikke kunne gøre så meget andet. Men så er loven forkert. Man burde holde dem tilbage, til man finder ud af, hvad der er sket. Men der bliver ikke gjort en skid ved noget, siger Thea Lykke Knudsen.

Samme følelse står Sandi Jonstrup tilbage med. Sammen med sin mand var hun tilfældigvis på skolen, da hærværket skete. Hendes datters bil er en af de i alt fem biler, der blev udsat for hærværk.

- Jeg står tilbage med en rigtig øv-følelse og er i tvivl om, hvad politiet gør. Hvad fanden er det for et politisamfund, vi lever i, spørger hun retorisk.

Politiet: - Ingen beviser på sammenhæng

Hos Fyns Politi kan de – i hvert fald et stykke henad vejen – godt forstå de hærværksofre og vidner, der står tilbage med uforrettet sag.

- Vi har ingen beviser for, at de tre har noget med tyverierne at gøre. Vi kan sagtens kæde hærværket og færdselsuheldet sammen, men derfra og så til at bevise, at de har lavet tyveriet, kan der være et stykke vej, siger politikommissær Jens Friis Christensen fra Fyns Politi.

På trods af en række vidneforklaringer fra elever og andre personer på stedet – og ligeledes på trods af, at de fire unge mænd stak af fra politiet og kørte galt, hvorefter en af dem til fods stak af fra betjentene – bliver ingen anholdt eller sigtet i sagen.

- Vi har tre tilfælde af tyveri fra personbiler, og i forbindelse med at vi har folk derude, bliver vi interesseret i køretøj, hvor vi træffer tre personer. Men vi kan ikke sætte dem i forbindelse med tyveriet, siger Jens Friis Christensen.

- Jeg kan godt forstå, de ikke kan forstå det. Men vi har ofte politipatruljer, der træffer mistænkelige personer i forbindelse med forbrydelser, uden at de kan bevise noget – og så kan man ikke konkludere noget. Sådan er det i en retsstat, siger politikommissæren.

Derfor gør politiet for nuværende ikke mere ved sagen.

Hævekort kan bringe sagen videre

Fra Sandi Jonstrups datters bil blev der blandt andet stjålet en taske med pung med alle kort i. Hævekortet er siden blevet misbrugt i to navngivne butikker, og alle informationerne er givet videre til politiet.

Den viden kan ende med at få politiet til at genoptage sagen.

- Hvis et dankort har været misbrugt, kan det være muligheden for at kæde tingene sammen. Det kan sagtens tænkes, at det gør, at vi kan komme videre i tingene, siger politikommissær Jens Friis Christensen.

- Er der vidner og yderligere information, der kan hjælpe os videre i sagen, så hører vi gerne om det, siger politikommissæren desuden.

For Sandi Jonstrup er tilliden til politiet ikke stor efter mandagens episode. Tilbage er kun et spinkelt håb om, at de vil følge op på oplysningerne om det misbrugte hævekort.

- Jeg synes, det er helt oplagt, når man har et præcist tidspunkt, så det håber jeg, de følger op på. Ellers er min tillid til politiet opbrugt, siger Sandi Jonstrup.