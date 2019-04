Tre anholdte: Vidner så person blive bevidst påkørt efter større slagsmål

En person blev ifølge vidner bevidst kørt ned på en gade i Odense efter et stort slagsmål mellem to grupper.

Det fortæller Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

- Vi fik en anmeldelse klokken 19.05 fra Korsløkkehaven om et stort slagsmål mellem to grupper, men da vi ankommer, kan vi ikke se noget derude, siger Ehm Christensen.

Allerede ti minutter senere, klokken 19.15, fik politiet så en anmeldelse fra Heltzensgade om, at flere køretøjer er kørt sammen.

- Der finder vi tre personbiler, som har været involveret i et færdselsuheld. Vidner fortæller, at yderligere en bil er kørt derfra, og den skulle angiveligt have påkørt en person, siger vagtchefen og fortæller, at de kort tid derefter fik endnu et tip om, at bilen nu holdt i Ørstedsgade.

- Og der finder vi ganske rigtigt en hvid Mercedes. Der er blod på bilen og den er relativt skadet. Så vi spærrer området af dernede, siger Ehm Christensen.

Tre anholdte

Status tidligt mandag morgen er, at politiet nu har tre anholdte i sagen, men de endnu ikke har fundet den person, der skulle være påkørt.

- Vores efterforskere arbejder på sagen og er i gang med flere undersøgelser. Vi er færdige ude i byen, men har selvfølgelig været ekstraordinært meget til stede i området omkring Vollsmose og Korsløkkeparken, siger vagtchefen og konstaterer:

- Der har været nok for os at lave.

Fyns Politi vil gerne tale med eventuelle vidner til både slagsmål, færdselsuheld og påkørsel. Politiet kan kontaktes på telefon 114.