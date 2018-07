Person på knallert eftersøges: Stablede halmballer og satte ild til

Alt tyder på, at en person stablede halmballer og antændte dem på en nordfynsk mark natten til onsdag. Brand på Langeland blev hurtigt slukket.

Fyns Politi vil gerne tale med eventuelle vidner til en brand på en vestfynsk mark natten til onsdag.

Her hørte et vidne det der formentlig var en ældre knallert cirka ti minutter før der udbrød brand i en stak halmballer.

Det oplyser vagtchef Ehm Christensen.

Branden blev anmeldt klokken 02.38 af en forbipasserende på Tårupvej mellem Røjle og Røjle Tårup.

Her ser anmelderen, at der er ild i en stak halmballer.

- Der er simpelthen en der er kommet kørende, har stablet halmballerne og sat ild til dem, fortæller Ehm Christensen.

Heldigvis nåede branden ikke at bredde sig, men brandfolkene på stedet siger til Fyns Politi, at på den måde ilden udviklede sig, er de ikke i tvivl om, at den var påsat.

Det koster fængsel

- Det kan godt være ildspåsættelse kan opfattes som drengestreger, men det koster fængselsstraf, siger Ehm Christensen og tilføjer:

- For almindelig ildspåsættelse kan det give fængsel i op til seks år. Udsættes andre for overhængende fare kan man straffes med fængsel indtil livstid.

Eventuelle oplysninger om branden kan gives til Fyns Politi på telefonnummer 114.

Brand på Langeland

I den anden ende af det fynske opstod der sidst på aftenen tirsdag brand på Sønderskovvej på Langeland.

Her blev der slået alarm klokken 22.30. Meldingen lød i første omgang på en gårdbrand, og at der var fare for dyr.

Heldigvis gik det heller ikke her galt. Der var brand i en mejetærsker og ilden blev hurtigt slukket.

Hverken mennesker eller dyr kom til skade ved branden.

