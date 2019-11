Vigtig fødekilde hyldet ved superligakamp

Det fynske klubsamarbejde Øens Hold blev søndag eftermiddag hyldet inden superligakampen mellem OB og Hobro IK blev fløjtet i gang.

Fodboldsamarbejdet Øens Hold blev etableret i 2003 og skal sikre og udbygge fynsk fodbolds position i toppen af dansk fodbold.

- Det betyder meget for os som klub, at samarbejde med 109 andre fynske fodboldklubber, sagde Jack Jørgensen, kommerciel chef i Odense Boldklub, og tilføjede:

- Det er en vigtig fødekilde til vores akademi-afdeling, som er dem der fostrer talenterne.

Udover at være en del af optakten til søndagens superligakamp var der blandt andet Bold & Banko i fanzonen, hvor der var mulighed for at vinde de brugte spillertrøjer fra kampen.

Udover samarbejdet mellem spillere, trænere og ledere er det også muligt for de helt unge at prøve at være maskotter til OB´s superligakampe, være bolddrenge, få billetter, deltage i Energi Fyn Cup, spille opvisningskampe og meget, meget mere.

