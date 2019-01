Vigtig vej ensrettes i flere måneder

Letbanearbejdet fylder mere og mere i det odenseanske bybillede. Og nu er turen for alvor kommet til Vestre Stationsvej, der i forvejen er hårdt ramt af vejarbejde.

Strækningen mellem Vesterbro og Fjordsgade bliver fra den 15. januar ensrettet i fire måneder.

Det oplyser Odense Letbane.

Det drejer sig om en stor del af den vigtige odenseanske vej Vestre Stationsvej, der bliver ensrettet mod øst i retning mod centrum.

Ensretningen skyldes, at der skal anlægges skinner, bygges stationer, sættes master til køreledninger op og meget andet. Det er derfor lettere for letbanens sporentreprenør, COMSA, at komme til, hvis de kan bruge en del af vejarealet til arbejdsareal.

En lille omvej

Bilister, der skal væk fra centrum og Odense Banegård på Vestre Stationsvej, skal frem til maj på en lille omkørsel via Rugårdsvej, Grønløkkevej og Fjordsgade.

For mange odenseanere er den omvej, som bilister de næste fire måneder skal køre, en velkendt en af slagsen. Faktisk er det den samme omvej, man skulle køre i foråret 2018, da letbanearbejdet også fyldte på den trafikerede vej i Odense Centrum.

Ensretningen kommer derimod ikke til at have nogen betydning for cyklisterne på Vestre Stationsvej. De kan de næste fire måneder stadig cykle i begge retninger på strækningen.

Foto: Odense Letbane

Mere bliver ramt

Det er ikke kun selve Vestre Stationsvej, der bliver ramt af ensretningen. Sporarbejdet får også betydning for nogle af sidegaderne.

Beboerne på Vestre Stationsvej vil forsat have adgang til deres indkørsler under ensretningen, men Krudthusgade og den sydlige del af Store Glasvej bliver spærret ud mod Vestre Stationsvej, mens arbejdet står på.

