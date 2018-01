Vigtigt forår venter: OB tester mod Vejle og IFK Göteborg

OB's superligahold varmer op til den vigtige forårssæson med en træningslejr i Spanien.

På torsdag den 4. januar vender OB-spillerne tilbage til træningsbanerne i Ådalen. Sammen har de fem en halv uge til at finde storformen frem, der skal sikre OB den vigtige sjetteplads i Superligaen.

Inden de sidste syv runder i grundspillet ligger OB på ottendepladsen, ét point efter AaB på syvendepladsen og de forsvarende mestre fra FC København, der efter et skuffende efterår ligger placeret som nummer seks.

Og netop sjettepladsen er meget eftertragtet og en stor del af målsætningen i OB, da den giver adgang til medaljeslutspillet og kampen om de europæiske pladser.

Slutter OB uden for top seks, venter endnu et forår med nervepirrende nedrykningskampe.

Derfor er det vigtigt for OB at ramme topformen fra start. For foråret byder blandt andet på en række vanskelige udekampe mod både FC Nordsjælland, FC København og Brøndby.

Transfervinduet er åbnet

I den første måned af det nye år er der igen mulighed for at forstærke den OB-trup, der især på den offensive front var mål for en del kritik i efteråret.

OB hentede blot to spillere sidste sommer, og OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, forventer heller ikke, at der kommer til at ske en masse i løbet af januar.

- Det bliver et forholdsvis stille vindue. Vi skal evaluere i denne uge, og så må vi se, hvad der sker. Vi ved allerede, at Kristian Weber forlader os, og så har vi en del spillere med udløb. Det er vi særligt opmærksomme på, og så ved vi også godt, at når man har spillere, der går ind i deres sidste halve år af kontrakten, er sandsynligheden for, at der sker noget, også større. Jeg synes, vi har en fornuftig trup, men hvis vi falder over en spiller, der kan gøre en forskel, er vi selvfølgelig klar til at handle, siger Jesper Hansen til Tipsbladet.

OB jagtede i sommerens transfervindue en kreativ midtbanespiller, men nåede ikke at lande en handel, inden transfervinduet lukkede.

Forårssæsonen indledes den 11. februar med en hjemmekamp mod Helsingør.

