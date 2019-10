Krigsveteraner får større fokus: - Vigtigt med anerkendelse

Byrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog tirsdag en egentlig strategi for de 247 krigsveteraner med adresse i kommunen.

100 af dem vurderes af kommunen til at have alvorlige eller komplekse problemer, og strategien går ud på at sikre veteranerne og deres pårørende et så godt liv som muligt.

- Nu skal vi finde ud, hvordan vi implementerer det på den rigtige måde, siger borgmester Hans Stavnsager (S).

Der følger hverken penge eller ansættelser med strategien, men der skal i tre udvalg fokuseres mere på gruppen af borgere.

Organisationen skal desuden hele vejen rundt skal være opmærksom på, at der nogle mennesker, som skal have hjælp.

- Og som vi nogen gange også kan hjæpe på en lidt anderledes måde end andre der kunne have tilsvarende problemer, siger borgmesteren.

Samme som andre grupper

De tre udvalg, Sundhed og Omsorg-, Opvækst og Læring- samt Arbejdsmarkedsudvalget, bliver således vigtige værktøjer i et fremadrettet fokus på nyttiggørelse af veteranernes kompetencer, støtte til socialt udsatte veteraner (herunder veteraner med PTSD) og veteranernes pårørende.

- Nogle af de udfordringer vores veteraner har, er de samme som andre grupper, som kan have sociale problemer eller have svært ved, at bide sig på arbejdsmarkedet.

- Men det at være veteran er en særlig udfordring. Man tager nogle oplevelser med hjem, som man har brug for at bearbejde. Derfor synes vi, som mange andre kommuner, at der er behov for en strategi for lige præcis den målgruppe, siger Hans Stavnsager.

Forsigtig tilfredshed

Søren Isaksen, som i privat regi blandt andet har været udsendt til Afghanistan, har på eget initiativ startet fællesskabet Camp Pol i aktivitetshuset Polymeren i Årslev.

Han er forsigtig tilfreds med kommunens veteran-strategi, og siger, at det er svært at lave en politik som tilgodser alle. Men han ser gode signaler i strategien.

- Det betyder meget for dem, at blive anerkendt. Specielt for dem som har nogle udfordringer, at de kan blive hjulpet og søge noget rigtig hjælp til dem.

