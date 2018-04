Vikar i Folketinget håber på genvej til landspolitisk karriere

DF-politikeren Carsten Kudsk er vikar i Folketinget for partifællen Pernille Bendix. Han håber på at få sit eget mandat, og bruger vikartjansen som springbræt.

Den fynske DF-er, Carsten Kudsk, er lige nu vikar for Pernille Bendixen i folketinget. Pernille Bendixen har søgt orlov fra den 28. marts til den 15. maj, og i den periode er Carsten Kudsk midlertidigt folketingsmedlem.

Der er flere kendte fynske politikere, der begyndte deres karriere som midlertidige folketingsmedlemmer og endte højt på strå i det politiske system. Blandt andet startede den tidligere konservative partiformand, Bendt Bendtsen, som midlertidigt folketingsmedlem, da han var medlem af folketinget i 19 dage i 1994. Som bekendt endte Bendt Bendtsen med at være vicestatsminister samt økonomi- og erhvervsminister.

Læs også Fynsk folketingsmedlem afløst af vikaren fra Paradis

Også den nuværende klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt begyndte sin folketingskarriere som midlertidigt medlem. I 1997 var han midlertidigt folketingsmedlem i 17 dage. Først ved valget i 2001 fik han sit eget mandat og blev efter valget i juni 2015 udnævnt til energi- og klimaminister i Lars Løkke Rasmussens regering.

Den mest kendte fynske vikar er formentlig SF'eren Karsten Hønge, som i 2014 var inde som vikar for partifællen Anne Baastrup. Karsten Hønge fik af Ekstra Bladet tilnavnet "Vikaren fra Helvede", fordi han i sin periode som vikar, var med til at rokke så meget ved SFs regeringsdeltagelse, at det endte med, at SF trak sig ud af den daværende regering under ledelse af Helle Thorning Schmidt.

Vikarperioden skal bruges som springbræt

For Carsten Kudsk skal vikarperioden bruges til at gøre opmærksom på sig selv, så vælgerne kan se, at han er i stand til at være politiker.

- Når man endelig får chancen for at vise borgerne, at man duer til det her, så vil jeg give den virkelig gas. Det hjælper ikke, at nogen siger, at nu får du chancen i en måneds tid og man så ikke bruger den. For man ved ikke, om man får chancen igen.

Carsten Kudsk sidder til daglig i byrådet i Nyborg, men er første suppleant til folketinget. Det betyder, at Carsten Kudsk er afløser, hvis et af de fire fynske DF-folketingsmedlemmer søger orlov eller på anden vis ikke kan passe deres folketingsmandat.

Hård kamp om DF-mandater

Selvom Carsten Kudsk håber på en plads i Folketinget ved næste valg, så er det langt fra sikkert, at han får det. Ifølge TV 2/Fyns politiske analytiker, Jesper Buch, bliver der nemlig hård kamp om DF-mandaterne ved næste valg.

- Sandsynligheden for at Carsten Kudsk kommer ind i Folketinget ved næste valg er ikke særlig stor. Dansk Folkeparti står til tre mandater på Fyn. De tre mandater går til Pernille Bendixen, Alex Ahrendtsen og Jens Henrik Thulesen Dahl. Hvis Carsten Kudsk skal have en lille chance for at komme i Folketinget, så skal Dansk Folkeparti have fire mandater, men det bliver så i skarp konkurrence med Dorthe Ullemose. Men det vil jeg ikke udelukke, da Dansk Folkeparti i Svendborg ligger i ruiner. Men det kræver, at Danske Folkeparti får fire mandater ved næste valg.

Der skal senest være folketingsvalg den 17. juni 2019.