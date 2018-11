Vikingen Lyngvild efter åbning: - Jeg er sindssygt stolt

Kritikken har ikke været til at overse, efter det kom frem, at det var den fynske modedesigner Jim Lyngvild, der skulle give Nationalmuseets vikingeudstilling et scenografisk løft.

Mandag åbnede udstillingen endelig, og den mediekendte modedesigner, der til hverdag bor i vikingeborgen Ravnsborg uden for Korinth, er mere end tilfreds med resultatet.

- Jeg er sindssygt stolt. Det her er jo kulminationen på alle de ting, jeg har lavet gennem rigtig mange år. At kunne få lov til at åbne en udstilling på Nationalmuseet sammen med museets fantastiske eksperter, det er jo simpelthen at kunne få lov til at forme de danske kronjuveler på en måde, som jeg synes, de skal se ud, siger Jim Lyngvild.

Op til åbningen har valget af Jim Lyngvild, som manden der skulle give Nationalmuseets vikingeudstilling et nyt scenografisk udtryk, været udsat for massiv kritik.

Blandt andre har museumsinspektør Jacob Seerup og kommentator Torben Steno kritiseret Lyngvild.

Det rører overhovedet ikke den sydfynske vikingeentusiast.

- Det må de selv om. Jeg synes, det er vidunderligt, at vi har en masse mennesker, som tager vare på vores kulturarv. Det er jo vores fælles kulturarv, så jo flere mennesker, der passer på den, des bedre er vi også til at forvalte den og beskytte den.

- Men vi skal gøre det på en måde, hvor vi kan se hinanden i øjnene bagefter, og man skal kun sige ting til folk, som man også vil sige til dem til deres ansigt. Og det vil jeg håbe, at mange af de her forskere vil huske fremover, siger Jim Lyngvild.

Sexet udstilling

Det er Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, der valgte Jim Lyngvild til at komme med sit bud på, hvordan vikingerne så ud for godt 1.000 år siden.

Det har blandt andet resulteret i mere eller mindre nøgne, sexede vikinger i museets udstilling.

Direktøren har dog kun roser til Lyngvilds udtryk og aftryk på vikingeudstillingen.

- Jeg er helt tryg ved det. Jim har arbejdet tæt sammen med tre af vores vikingeeksperter. Så de udtryk, vi ser her på væggen, har de sagt god for. Altså at sådan kunne vikingerne have set ud. Og det er det, der er vigtigt for mig, siger Rane Willerslev.

Han indrømmer, at han blev overrasket over den megen virak, som valget af Jim Lyngvild skabte.

- Det kom lidt bag på mig, hvor stærke reaktioner der var. Der har både være positive og meget kritiske røster. Men jeg synes, at meget af den kritik, der har været rettet mod projektet, har taget udgangspunkt i misforståelser. For eksempel misforståelsen om, at Jim Lyngvild bare er blevet inviteret ind og har kunnet gå amok. Det har jo ikke været tilfældet. Han har været del af et team med eksperter, ligesom mange andre museer benytter sig af eksperter og designere, siger Rane Willerslev.

Og netop misforståelserne havde hovedpersonen også selv gerne været foruden.

- Jeg ville rigtig gerne have undgået, at folk spredte løgnehistorier. For det bliver meget hurtigt under bæltestedet, og det bliver meget hurtigt injurierende snak, fordi folk ikke er enig med mig eller tror, de ikke er enig med mig. Jeg ville ønske, at folk havde ventet med kritikken, til de havde set udstillingen, for det er da simpelthen så pinligt at anmelde en udstilling, inden man har set den, siger Jim Lyngvild.

Flotte anmeldelser

Mandag åbnede altså udstillingen, hvilket har givet anmeldere fra både Politiken og Berlingske Tidende mulighed for rent faktisk at se udstillingen.

Det har kastet masser roser af sig i form af firestjernede anmeldelser hos begge medier. Det glæder ikke overraskende sydfynboen.

- Så dem, der ved noget om det, de ved altså, at det her, det holder vand, siger en synligt stolt Jim Lyngvild.