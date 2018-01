Viktor Axelsen booker plads i kvartfinalen i Malaysia

Den danske verdensmester Viktor Axelsen har succes i Kuala Lumpur, hvor han sikkert slog inder i anden runde.

Badmintonstjernen Viktor Axelsen spillede sig torsdag frem til kvartfinalen ved Malaysia Masters.

Den danske verdensmester vandt i anden runde sikkert med 21-17 og 21-8 over indiske Sai Praneeth.

Axelsen bragte sig foran med 6-0 i første sæt, og derfor virkede opgaven hurtigt umulig for Praneeth, der aldrig var i nærheden af at true danskeren.

Samme scenarie gentog sig i andet sæt, hvor topseedede Axelsen kom foran 5-0, før inderen kom på pointtavlen.

I kvartfinalen står Viktor Axelsen over for indoneseren Jonatan Christie. De to spillere har aldrig mødt hinanden før.

Hans-Kristian Vittinghus er ligesom Axelsen fremme ved kvartfinalerne efter en sejr i tre sæt over ottendeseedede Wang Tzu Wei fra Taiwan.

Læs også Hollywood-stjerne revser badminton - nu udfordrer Axelsen ham til en kamp

Næste opgave for Vittinghus er indoneseren Anthony Sinisuka Ginting, der torsdag sendte en anden dansker hjem. Ginting besejrede således Anders Antonsen 21-14 og 21-14.

I damedouble er Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen også videre til kvartfinalerne. Det samme er Mads Pieler Kolding og Mads Conrad-Petersen i herredouble.

Malaysia Masters hører ikke til blandt de største badmintonturneringer.

Læs også Viktor Axelsen er favorit til hæder efter jubelår