Axelsen kom med vigtigt budskab, da han blev hyldet i sin hjemby

Og Danmarks dygtigste badmintonspiller virkede til på forhånd at have besluttet at benytte anledningen til at tale om netop de fremmødte børn efter sit indledende tak.

- Jeg var også bare en ganske normal Odense-dreng, der startede i Odense Badminton Klub, og som har elsket spillet lige siden og har haft det sjovt hele tiden.

- Lige nu i elitesport, og specielt med yngre spillere, har jeg måske lidt svært ved at se mig selv i det miljø, der er ved at udvikle sig. Det går lynhurtigt op i privattimer, og alt skal være seriøst og skemalagt, begyndte Viktor Axelsen.

Det vigtigste er at have det sjovt

Som professionel er OL-guldvinderens hverdag selvsagt skemalagt den dag i dag, som han også fortæller.

Men ifølge Axelsen er det afgørende med løse rammer at begynde i. Det hele skal ikke være så seriøst.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at da jeg var en lille purk i Odense Badminton Klub, ligesom mange af dem jeg har set i øjnene i dag, var det vigtigste for mig, at jeg havde det sjovt, og at jeg havde noget at se frem imod.