Viktor Axelsen kan få comeback ved EM i april

Axelsen er udtaget til EM, hvor også Jan Ø. Jørgensen kan være med efter at have fået tildelt et wildcard.

Verdensmester Viktor Axelsen kan få comeback på badmintonbanerne ved EM i Spanien i slutningen af april. Fynboen er blevet opereret for en skade i den ene ankel og går af samme årsag glip af All England senere på måneden. Men han er med i den 23-mands-trup, Badminton Danmarks sportslige ledelse fredag har udtaget til europamesterskaberne. Læs også - Det har ikke været sjovt, siger Axelsen om alvorlig skade Det samme er Jan Ø. Jørgensen, der efter en lang pause ellers er dumpet langt ned ad ranglisten. Senest nåede han dog finalen i Swiss Open, og han har fået tildelt et wildcard af Badminton Europe. - Jan er kommet fint i gang efter sin langvarige skade, siger Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom i en pressemeddelelse. - Hans indsats og spillemæssige niveau ved blandt andet Swiss Open har overbevist os om, at han frem til EM om cirka to måneder vil kunne opnå et spillemæssigt niveau, der berettiger hans udtagelse. - Og at han til den tid vil være en realistisk medaljekandidat til EM, siger Jens Meibom. Turneringen spilles i Huelva den 24. til 29. april. Ved EM sidste år vandt Danmark to guld-, tre sølv- og fem bronzemedaljer. HER ER DEN DANSKE TRUP: Herresingle: Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Rasmus Gemke og Jan Ø. Jørgensen.



Damesingle: Mia Blichfeldt, Line Kjærsfeldt, Natalia K. Rohde, Mette Poulsen.



Herredouble: Mathias Boe/Carsten Mogensen, Mads Pieler Kolding/Mads Conrad-Petersen, Kim Astrup/Anders Rasmussen, Mathias Christiansen/David Daugaard.



Damedouble: Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sara Thygesen/Maiken Fruergaard, Rikke Søby Hansen/Julie Finne-Ipsen.



Mixeddouble: Mathias Christiansen/Christinna Pedersen, Nicklas Nøhr/Sara Thygesen.