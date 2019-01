Viktor Axelsen maste japaner i Malaysia

Ved badmintonturneringen Malaysia Masters levede den fynske, forsvarende verdensmester, Viktor Axelsen, op til forventningerne med en sikker sjer.

Den femteseede fynbo slog japaneren Kazumasa Sakai overbevisende i to sæt og vandt med sætcifrene 21-16, 21-5.

Også Hans-Kristian Vittighus gjorde det af med en japansk modstander, da Kanta Tsuneyama blev slået med 21-13, 21-9, I Line Kjærsfeldt i damesingle er videre, efter at hun vandt i to sæt over Lyanny Alessandra Mainaky fra Indonesien.

Også herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup er videre med sejr over et britisk par i to sæt, mens det til gengæld ikke blev til avancement for Mads Pieler Kolding og hans nye makker, Niclas Nøhr.

Ellers var det en dag med langt mellem de gode resultater for den danske delegation. Således er både Anders Antonsen og Jan Ø. Jørgensen færdige efter første runde.

Antonsen tabte til Son Wan Ho fra Sydkorea i to sæt med cifrene 17-21, 9-21, og heller ikke Jørgensen formåede at tage sæt fra sin modstander, indoneseren Jonatan Christie, som vandt 21-16, 21-15.

Rasmus Gemke måtte også kigge langt efter anden runde i turneringen, der er rangeret som en super 500-turnering. Gemke tabte i tre sæt 21-19, 19-21, 10-21 til Parupalli Kashyap fra Indien.

Mens de mere prominente landsmænd røg tidligt ud, er den upåagtede kvalifikationsspiller Victor Svendsen klar til næste runde. Hans modstander, veteranen Lee Hyun-il, måtte trække sig efter kun fire bolde.

Også den rutinerede herredouble med Mathias Boe og Carsten Mogensen måtte bøje sig for et japansk par.

Læs også Royal Run vender tilbage - men ikke til Fyn