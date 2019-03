Viktor Axelsen spiller sig sikkert videre i India Open

Fynske Viktor Axelsen er som forventet klar til anden runde af badmintonturneringen India Open.

Onsdag blev israelske Misha Zilberman, der var useedet i turneringen, slået i to sæt med de sikre cifre 21-13, 21-16.

Thailandske Suppanyu Avihingsanon venter i anden runde torsdag for Viktor Axelsen, der er seedet som nummer to.

Jan Ø. Jørgensen kan vente i kvartfinalen, hvis han slår indiske Prannoy H.S., samtidig med at Viktor Axelsen tager sig af Avihingsanon.

Onsdag spillede Jan Ø. Jørgensen sig videre til anden runde ved at slå indiske Rahul Chittaboina. Knap så godt gik det for Rasmus Gemke, der er færdig i India Open efter et nederlag til det femteseedede hjemmebanehåb Sameer Verma.

Mia Blichfeldt er klar til anden runde i damesingle, efter at hun onsdag slog indiske Ritika Thaker. Torsdag venter endnu en inder i form af Riya Mookerjee. Blichfeldt er seedet som nummer otte.

Viktor Axelsen har tidligere gjort det godt i India Open. I 2017 vandt danskeren nemlig turneringen.

India Open rangerer som Super 500-turnering på World Tourens tredjehøjeste niveau. Den samlede præmiepulje er på lidt over 2,3 millioner danske kroner.

