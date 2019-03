Nervepirrende: Viktor Axelsen taber All England-finalen

Det fynske badminton-es, Viktor Axelsen missede søndag den helt store triumf ved All England med et finalenederlag til verdensetteren Kento Momota.

Den fynske badmintonstjerne tabte finalen med 11-21, 21-15 og 15-21 til den topseedede japaner.

Gennem de senere år har Momota haft et solidt tag på Axelsen, der nu har tabt de seneste ti kampe til japaneren.

Fynboen, som stod i sin første All England-finale, blev sat under pres straks fra start af sin onde ånd, der i kampens indledning spillede næsten fejlfrit.

Axelsen skulle modsat japaneren bruge tid på at finde stregerne, og så fik Momota hurtigt skabt et forspring på fire point, så stillingen efter få minutter var 2-6.

Fynboen forsøgte at bryde Momotas dominans med temposkift, og da præcisionen samtidig blev bedre, fik han reduceret til 8-9. Men Axelsen fik lov til at slide hårdt for hvert point.

Fejlene begyndte igen at melde sig, og Momota udbyggede på kort tid en føring på 13-11 til 20-11, inden japaneren afgjorde første sæt på den første mulighed.

Det var som om, at Axelsen på et tidspunkt opgav første sæt og begyndte at forberede sig mentalt på andet.

Viktor Axelsen kom da også ud til andet sæt med fornyet tro på tingene, og han sled sig til en tidlig føring på 5-3.

Momota lod dog fortsat den 25-årige dansker arbejde hårdt for sagerne, og det lykkedes japaneren at kæmpe sig foran 6-5 - blandt andet efter en nærmest umulig opsamling på et dansk smash.

De to spillere fulgtes ad frem til 11-11, hvor det lykkedes Axelsen at ryste japaneren en anelse, da han med flere succesfulde smash bragte sig foran med 15-11.

Momota lavede både fejl ved nettet og foretog fejlvurderinger på Axelsens slag til baglinjen. Samtidig kværnede Axelsen videre, hvilket sikrede danskeren syv sætbolde med en føring 20-13.

Den tredje sætbold blev udnyttet, og så havde Momota tabt sit første sæt i dette års udgave af All England.

Tredje og afgørende sæt fik en forrygende dansk indledning, da Axelsen kostede japaneren rundt på banen og fik skabt en føring på 4-0.

Selv om Axelsen gav alt og smashede på hver eneste mulighed, så var en række danske fejl medvirkende til, at Momota kom på 7-7.

De to spillere fulgtes ad frem til 9-9, inden den japanske favorit fik slået et hul på 12-9.

Axelsen fik reduceret til 11-12, men herfra vandt Momota syv bolde i træk og bragte sig foran 19-11, inden japaneren kort efter sikrede sig sejren.

Sidste gang, at en dansker vandt herresingleturneringen i All England, var i 1999, hvor Peter Gade vandt den prestigefyldte titel.

