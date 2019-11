Viktor Axelsen taber endnu en gang til sin onde ånd

Viktor Axelsen havde mulighed for - for første gang i fem år - at besejre japaneren Kento Momota, der er verdens nummer et, men det lykkedes heller ikke i denne omgang.

Viktor Axelsen fik ellers tvunget japaneren ud i tre sæt i kvartfinalen i China Open. Den fynske badmintonstjerne blev dog besejret 21-18, 12-21, 21-16.

Dermed er Viktor Axelsen ude af turneringen.

Det er 13. gang ud af 14 opgør, at han taber Kento Momota.

Kæmper sig op ad verdensrangliste

Den tidligere verdensetter og verdensmester Viktor Axelsen er i gang med et større comeback til verdenstoppen i badminton.

I løbet af de seneste måneder har han spillet sig op som nummer seks på verdensranglisten. Han er dog p.t. kun den næstbedste dansker på listen, i og med Anders Antonsen ligger placeret som nummer fem.

I oktober lykkedes det dog Viktor Axelsen at besejre sin landsmand på hjemmebanen i Odense i kvartfinalen i den internationale turnering Denmark Open. Her blev semifinalen dog endestationen for den fynske badmintonstjerne.