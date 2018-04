Vil du have et eksklusivt møde med Jim Lyngvild på Naturama?

Jim Lyngvild er vild med kombinationen af død, skønhed og smagløshed. Han har skabt vilde og dyriske kjoler til ny udstilling på Naturama i Svendborg. Mød ham bag kulissen inden åbningen.

Normalt ser publikum først en udstilling, når den er fiks og færdig. Dagen inden er nemlig typisk præget af stress, travlhed og løsning af de sidste problemer.

Men mandag den 16. april klokken 17.00 inviterer TV 2/Fyns Folketjeneste indenfor på Naturama i Svendborg til et eksklusivt arrangement efter lukketid med blandt andet designer Jim Lyngvild. Han har skabt og selv syet en række vilde, kreative og dyriske kjoler, som skal udstilles mellem de døde dyr på det zoologiske museum Naturama.

Du kan få billet til arrangementet ved at klikke her.

Fascineret af død, skønhed og smagløshed

- Jeg har altid været fascineret af dyreverdenen, når jeg designer. Jeg har brugt fjer og pels og kranier. Der er noget dejligt morbidt ved kombinationen af død og skønhed, som jeg er meget fascineret af. På Naturama er der jo døde dyr overalt, og den der blanding af død, skønhed og smagløshed - som jeg selv dyrker - er enormt smuk, synes jeg. Det er en stor ære for mig at få lov at udstille dernede, siger Jim Lyngvild.

TV 2/Fyns Folketjeneste TV 2/Fyn vil fremover invitere fynboerne til en række eksklusive arrangementer. Gæsterne til en Folketjeneste får mulighed for at komme med bag kulissen ved begivenheder som for eksempel Heartland og Tinderbox eller som her: At komme med på Naturama i Svendborg og opleve designer Jim Lyngvild lægge sidste hånd på udstillingen Fur, Feathers & Fairy tales, hvor han har skabt kjoler med inspiration og materialer fra dyreverdenen.



Kjoler på Naturama - hvorfor nu det?

Mennesker har altid svøbt sig i dyr for at holde varmen eller gøre sig til. Skind, læder, fjer og pels har lunet og dekoreret vores forfædre, og selvom der nu findes et hav af materialer, så går naturen aldrig af mode for Jim Lyngvild.

Kjolerne er stærkt inspirerede af motiver fra naturen, blandt andet en sommerfulglevinge, som er forstørret op.

- Det her stof har jeg fået printet hos en mand i Assens, som normalt laver skiltedesign, men det er faktisk en sommerfuglevinge, som jeg har forstørret op på en computer og klippet sammen en masse gange. Så får man det her naturlige look, siger Jim Lyngvild.

Kill your darlings

Jim Lyngvild har aftalt med Naturama, at han skal levere omkring 20 kjoler, men den arbejdsomme mand er "kommet til" at lave hele 35, så nu skal han vælge ud inden mandag, hvor udstillingen skal sættes op.

- Det her er jo en udstilling på Naturama, så det skal ikke være sådan en "Se mig, se Jim Lyngvild". Det skal være Naturama og Jim Lyngvild, der spiller sammen. Så nytter det ikke noget, at jeg kommer med 35 kjoler og knalder dem ind i en udstilling. Det vil jo ødelægge resten af udstillingen, siger Jim Lyngvild.

Alt for tydeligt kig til....

En af Jim Lyngvilds nydesignede kjoler er allerede blevet bestilt til en fornem fest. Faktisk til H.K.H. Kronprins Frederiks kommende fødselsdag. Der er bare et problem:

- Det går jo ikke, at den er gennemsigtig ind til hendes... ja, skræv. Det ser for vovet ud, så jeg bliver nødt til at sy en trusse. Nu må vise, hvordan den ser ud på ginen. Ellers må vi have en dompap eller grævling til at dække for skridtet, siger Jim Lyngvild.

Endelig kan jeg vise, hvem jeg er

Jim Lyngvild har mange kasketter på. Han er forretningsmand, modeskaber, forfatter, fotograf, realitystjerne, kommentator og meget mere.

Lige præcis denne udstilling betyder noget helt særligt for Jim Lyngvild, fordi den viser et af de talenter, som han er mest stolt af: Hans håndværksmæssige evner som designer og skrædder. Et område han er uddannet indenfor.

- For første gang får jeg lov til at vise 100 procent, hvem jeg er. Der er mange, der ved, at jeg har noget med nogle øl og nogle cremer, men hvem er han egentlig, ham Jim Lyngvild? Det er en stor anerkendelse for mig at lave min helt egen udstilling på et stort, dansk og anerkendt museum. Derfor er det vigtigt for mig, at jeg selv har lavet alting og syet hvert et sting selv. Alt andet ville være at snyde, siger Jim Lyngvild.

Vil du møde Jim?

Selvom han forventer stor travlhed op til åbningen, så tager Jim Lyngvild sig tid til at fortælle gæsterne til TV 2/Fyns Folketjeneste om udstillingen.

- Jeg er helt sikkert i gang med at ordne en kjole eller spraymale et eller andet, men der er altid tid til at fortælle om kjolerne.

Sådan gør du

Det er ganske gratis. Du skal bare møde op.

Du vil blive taget imod af TV 2/Fyns Signe Ryge, som er din vært under hele arrangementet. Der vil bliver serveret et glas vin eller en kop kaffe.

Arrangementet forgår den 16. april klokken 17-18.30 på Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg.

Udstillingen Fur, Feathers and Fairy tales åbner officielt for publikum onsdag den 18. april.

Program 17.00: Kaffe, te eller vin nydes, mens Signe Ryge og Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder på Naturama, byder velkommen.



17.15: Rundvisningen i Naturama og i den kommende udstilling Fur, Feathers & Fairy tales, hvor Jim Lyngvild arbejder på højtryk og giver gæsterne et indblik i sin arbejdsproces med kjolerne.



18.15: Spørgsmål og afrunding,

Foto: Jim Lyngvild