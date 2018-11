René har ét ønske: Vil finde kærligheden inden jul

Nogle mennesker har en ønskeseddel på flere sider til jul.

28-årige René Erland Jensen fra Rødme i Stenstrup på Sydfyn har kun ét ønske på sin ønskeseddel.

- Jeg hedder René, og jeg har et ønske til jul. Og det er at finde én at tilbringe julen sammen med.

Hun kan få et rigtigt romantisk liv i et romantisk hus med køer i baghaven og med mulighed for hest René Erland Jensen, Rødme

Sådan siger fodermester René Erland Jensen i en facebookvideo. Opslaget er fra den 21. november og er allerede delt mere end 745 gange og er blevet set flere end 72.000 gange.

Den dyreglade fynbo har ikke haft held med at finde kærligheden på datingsider og besluttede sig for, at nu ville han tage andre midler i brug, hvor han kunne vise lidt mere af sig selv.

- Jeg har været single i halvandet år og søger nok det, som alle andre også søger: kærligheden, fortæller han til TV 2/Fyn.

Dyreglad pige søges

René Erland Jensen søger en kvinde, der er mindst lige så dyreglad, som han selv er.

- Der er jo nogle, der ikke engang kan acceptere en kat eller en hund. Der er bare nogle mennesker, der ikke kan med dyr. Og der er nogle, der kan. Og så er der nogle, der er helt tosset - som mig, siger fynboen i videoen, mens han leger med sin hund.

Videoen viser også en ko med en nissehue på, og René Erland Jensen, der står med en kanin i favnen.

Og det er der en god grund til. René Erland Jensen har blandt andet en kaninstald, hvor han både sælger og avler kaniner. Og det fylder meget for fodermesteren.

- Hun skal kunne lide dyr. Det er jo lidt svært at undgå her hos mig, siger han og griner.

Prinsessedrømme med køer i baghaven

René Erland Jensen er ikke i tvivl om, at pigen, han leder efter, nok skal komme til at føle sig som en prinsesse på Sydfyn.

Hvis du vil have en kæreste, der er glad, kærlig, ligevægtig og sød, så er det mig René Erland Jensen, Rødme

- Hun kan få et rigtigt romantisk liv i et romantisk hus med køer i baghaven og med mulighed for hest, siger han i facebookvideoen.

Faktisk er der næsten ikke det, som fynboen fra Rødme ikke kan tilbyde. Han har stationcar og bor tæt på slagter, brugs, bager og pizzeria i byen som ifølge fynboen alt sammen er lokkende elementer for en kommende kæreste.

- Og så går der også tog - hvad mere kan du drømme om, siger René Erland Jensen.

Kvinderne

Landmanden fra Sydfyn har ikke bare beliggenheden, der taler for, at kvinderne burde flokkes om ham. Han spiller også harmonika og danser, og så er han ifølge ham selv god til at lave mad.

- Hvis du vil have en kæreste, der er glad, kærlig, ligevægtig og sød, så er det mig, siger han i facebookvideoen, mens han nusser en kanin.

- Jeg ønsker mig ikke særlig meget til jul - men én ting, det var at finde dig, afslutter han facebookvideoen.

Og alt tyder på, at han rent faktisk får sit juleønske opfyldt. Der er nemlig allerede 30 kvinder, der har skrevet til René Erland Jensen på Facebook.

- Jeg skriver stadig med et par stykker af dem, fortæller han til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Den ene er her fra Fyn, mens den anden er fra Als. Og de elsker dyr lige så meget, som jeg gør.

Det er ikke René Erland Jensen selv, der har lavet videoen. Han har fået vennen, der også bor i Stenstrup, Desiree Ulrich fra Bandit Productions til at lave den. Hun står også bag den konservative politiker Henrik Nielsen fra Svendborgs valgvideo til kommunalvalget sidste år.