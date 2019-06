Sundhedsudvalget arbejder videre: Vil gerne etablere et fødselstilbud i Svendborg

Hvis vandet går hos gravide kvinder på Sydfyn, kan de risikere at skulle til Odense for at føde.

Om der fortsat skal være et fødselstilbud i Svendborg, diskuterede Sundhedsudvalget i Region Syddanmark til et møde tirsdag. Beslutningen blev udskudt til august.

- Det er en stor ting, og det skal vi grundigt diskutere. Det er klogt at give sig god tid til den her beslutning, siger formanden for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen (S).

Nyt OUH lukker fødeafdelingen i Svendborg

Det er egentlig vedtaget, at når det nye OUH formentlig står klar i 2023, skal fødeafdelingen lukke i Svendborg, og så skal alle fødsler på Fyn samles inde på det nye universitetshospital.

Læs også Drone-fødsel: Ny fynsk drone kan blive milliardforretning

- Der har vi sagt politisk, at vi godt kunne tænke os at undersøge mulighederne for at etablere en ny fødemulighed i det sydfynske alligevel, siger Poul-Erik Svendsen.

På mødet blev flere muligheder for et nyt fødselstilbud i Svendborg diskuteret. Nogle af mulighederne for en fødselsklinik ville udvalget gerne have uddybet.

- Jeg håber på, at vi kan finde hinanden, og får mulighed for at kunne tilbyde, at der også er en fødemulighed i det sydfynske.

En anden grund til at Sundhedsudvalget trykker på pauseknappen er, at den nye regering stadig ikke er på plads, og fordi Sundhedsstyrelsen mangler at komme med en endeligt revideret fødeplan.

Læger er imod fødselstilbud i det sydfynske

Inden mødet tirsdag havde mere end 30 læger skrevet under på, at man bør samle alle fødsler i Odense, inden det nye OUH står færdigt.

- Det gør da selvfølgelig indtryk. Der er mangel på fødselslæger, og det er noget af det, som de påpeger. De mener, at man bedre kan rekruttere læger, hvis man samler de omkring 4.700 fødsler på ét sted, siger Poul-Erik Svendsen.

Muligheden for at åbne en fødeklinik og ikke nødvendigvis en fødeafdeling er stadig i spil.

- Hvis det er en fødeafdeling, vil Sundhedsstyrelsen komme med nogle udmeldinger om, at der skal være en fødselslæge til stede. Nede i Svendborg kører man i dag med, at der er fødselslæger til stede. Man kan lave en fødeklinik, som er ledet af jordemødre, hvor dem, der kan få lov at føde der, er visiteret. Altså fødsler, hvor man overhovedet ikke regner med problemer, siger formanden for Sundhedsudvalget.

Læs også Håbet lever stadig: Fremtiden for sydfynsk fødetilbud skal igen diskuteres

Han ser ikke et problem i de manglende fødselslæger.

- Du kan også have en hjemmefødsel, hvor der ikke er nogen fødselslæge til stede. En visitation til sådan en klinik vil være det samme som en visitation, hvis man skulle føde hjemme med en jordemoder til stede, siger Poul-Erik Svendsen.

Beslutningen bliver taget inden for nogle måneder, regner Sundhedsudvalget med.

- Hurtigt efter sommerferien bliver beslutningen taget. Jeg håber på, at vi kan blive enige i regionsrådet om, at vi også får et fødetilbud i det sydfynske.