Midt i en sparetid: Vil give julegave til alle ansatte i kommune

Medarbejderne i Odense Kommuneskal føle sig påskønnede og anerkendt, og en god måde at gøre det på er at give medarbejderne en julegave eller holde en julefrokost, som det er kutyme i de fleste private virksomheder.

Sådan lyder et forslag fra den konservative rådmand Søren Windell.

- Det er vigtigt, at vi kan fastholde vores medarbejdere og anerkender deres indsats. Det er langt billigere at fastholde en medarbejder end at gå ud og finde en ny ansat, siger den konservative rådmand.

Samme beløb til alle

Søren Windell har på vegne af Konservative stillet forslaget om, at der i hele kommunen afsættes et fast beløb per medarbejder til personalepleje. Beløbet skal være det samme, uanset hvilken af de fem forvaltninger medarbejderne er ansat i, og uanset hvilke besparelser forvaltningen har været igennem.

- Odense Kommune er én organisation, og det er ikke fair, at medarbejderne bliver påskønnet forskelligt i forhold til hvordan den økonomiske situation er i den enkelte forvaltning, siger Søren Windell, der er rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen

For ti år siden ydede Odense Kommune et såkaldt velfærdstilskud, der sikrede at medarbejderne kunne holde julefrokost eller komme på sommerudflugt, men denne ordning ophørte i 2009.

I stedet har kommunen en personalepolitisk pulje, der yder tilskud til deltagelse i for eksempel Eventyrløbet. Men det mener rådmanden slet ikke rækker.

Vil koste omkring syv millioner

- Da jeg kom til Odense Kommune fra det private erhvervsliv, var jeg forbavset over, hvor lidt man egentlig gør for medarbejderne. Men jeg mener, at vi nødt til at sikre, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads, der investerer i medarbejdernes trivsel og sikrer, at der er gode rammer for socialt samvær, siger Søren Windell.

Ifølge direktørgruppen i Odense Kommune er der i dag forskel på, hvordan personalegoder bliver anvendt i kommunen.

Der er omkring 14.000 ansatte i Odense Kommune, og hvis alle medarbejdere skal have en julegave på 500 kroner, er det en udgift på syv millioner kroner.