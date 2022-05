Trods skrappere indsats mod asbest: - Vi er bestemt ikke i mål endnu

12 nye initiativer skal sikre, at håndværkere ikke bliver udsat for livsfarlig påvirkning fra asbestfibre, når de renoverer ældre bygninger. Det blev et bredt flertal i Folketinget enige om onsdag.

Blandt initiativerne i den nye asbestaftale er en styrkelse af sikkerheden for håndværkerne på byggepladserne mod asbest, og bedre muligheder for Arbejdstilsynet for at gribe ind over for arbejdsgivere, der ser stort på asbestreglerne.



- Vi sætter stor pris på dagens asbestaftale, der er med til at rette op på nogle af de mange mangler, som 2018-aftalen havde, siger Claus von Elling, der er formand for Bygge-, Anlægs og Trækartellet (BAT).

- Det er altafgørende, at Arbejdstilsynet får flere muskler, hvis man skal have branchens brodne kar til at tage spørgsmålet alvorligt. Vi havde dog gerne set, at man også havde kigget på mulighederne for at øge bødestørrelserne på området, tilføjer Claus von Elling.

Underentreprenør fyret

Aftalen kommer, samtidig med at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har afsløret lemfældig omgang med asbest ved renoveringen af de almene boliger i Højstrupparken i Odense. Her har blandt andre elektrikere været udsat for påvirkning af asbest, og en video afslørede, at medarbejdere i et nedbrydningsfirma ikke overholdt de krævede sikkerhedsforanstaltninger. Samtidig blev asbest opbevaret uden at være afskærmet korrekt under renoveringen.

Mediernes dækning førte til, at hovedentreprenøren Enemærke & Petersen valgte at opsige samarbejde med nedbrydningsfirmaet BR Miljøtech, og bygherren FAB er i gang med at undersøge, hvordan asbestreglerne kan blive overholdt ved renoveringer i blandt andet Vollsmose.

Problematisk indkapsling

Men selvom BAT-karteller betragter den nye asbestaftale som et klart fremskridt i indsatsen mod, at nogle bliver udsat for livsfarlig påvirkning fra asbest, så er aftalen langt fra perfekt.

- Vi er på vej i den rigtige retning, vi er bestemt ikke i mål endnu. Vi mener, at aftalen burde have indeholdt forpligtigelser til at fjerne al asbest i stedet for at tillade indkapsling. Vi har masser af gamle bølgeeternittage og eternitskiffertage, som indeholder asbest, og når vi bare lægger et nyt tag oven på, så giver asbestproblemerne videre til de næste generationer, siger Claus von Elling.

Regeringen anerkender, at der kan være et problem med indkapslet asbest, men forsvarer alligevel aftalens udformning.

- Vi så helst, at asbesten blev fjernet, men indkapsling kan virke godt. Det vigtigste er, at arbejdsgivere, der har medarbejdere ansat til at arbejde med asbest, gør alt, hvad de kan, for at beskytte de ansatte, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Ifølge BAT-kartellet mister 90.000 arbejdere i Europa hvert år livet på grund af påvirkning fra asbest. Kartellet vil fortsætte påvirkningen af Folketingets partier for at få gjort asbestaftalen endnu bedre.

- Vi vil fortsætte med at lægge pres på politikerne. Med asbestaftalen fra onsdag er vi nået et skridt videre, men måske er der brug for en tredje aftale på asbestområdet. Det vil vi arbejde for i både Danmark og gennem EU, siger Claus von Elling.