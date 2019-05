Syv fynske borgmestre skriver åbent brev til Folketinget

Syv fynske borgmestre har skrevet under på et åbent brev til Folketinget. Sammen med 23 andre danske borgmestre ønsker de et nyt kommunalt udligningssystem.

Det nye system skal ifølge brevet sikre, at landets kommuner kan tilbyde samme niveau af velfærd. Det er budskabet i det åbne brev, som blandt andre de syv fynske borgmestre har underskrevet og sendt til alle folketingsmedlemmer- og kandidater.

- Vi oplever uligheden ved, at vi har svært ved at levere den forholdsmæssigt samme service, som bliver leveret andre steder i landet. Dermed er vi egentlig på vej til at skævvride Danmark og skævvride den kommunale service, der bliver leveret rundt omkring i landet, siger Morten Andersen (V), der som borgmester i Nordfyns Kommune er en af de syv fynske underskrivere af brevet.

Han mener ikke, at det er rimeligt, at borgerne i Nordfyns Kommune skal stilles dårligere end borgere i andre og mere velstillede kommuner, når det kommer til ældrepleje og velfærd i det hele taget.

Det samme påpeger Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune.

- Vi kan se, når vi sammenligner os med andre kommuner, at vi er nødt at have et rigtig højt skattegrundlag for at kunne have en service, der faktisk er ringere end andre steder, hvor man har et mindre skattegrundlag. Og den skævvridning bliver bare større og større, siger Kerteminde-borgmesteren.

Uvildig kommission

Kasper Ejsing Olesen, Morten Andersen og de 29 øvrige afsendere af brevet foreslår derfor, at der efter det kommende foletingsvalg bliver nedsat en uvildig kommission, som er styret af eksperter - og ikke embedsmænd fra Indenrigsministeriet.

Kommissionen skal ifølge brevet vejlede politikerne ved at udarbejde et forslag til et nyt kommunalt udligningssystem, der har som mål at sikre alle landets kommuner nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Velfærd, som vel at mærke skal forstås som servicetilbud til børn, unge og ældre, og ikke udgifter til indkomstoverførsler.

- Det er netop for at undgå, at der i bund og grund ikke går politik i, hvordan det system skal se ud, siger Morten Andersen.

Han håber, at en reform at det kommunale udligningssystem kan føre til øget gennemsigtighed.

- Så vi har nemmere ved at se de mekanismer, der ligger bag udligningen. Men også at den bliver mere retfærdig, sådan at den service, vi kan levere, vil være på et tilsvarende niveau med andre kommuner rundt om i landet, siger Morten Andersen.

Fra Fyn har borgmestrene fra Middelfart, Kerteminde, Nyborg, Ærø, Assens, Langeland og Nordfyn skrevet under på brevet.