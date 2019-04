Efter Paludan-uroligheder: Vil have ytringsfrihed på skoleskemaet

Flere steder i København har der de seneste dage været store uroligheder i forbindelse med, at lederen af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, har afholdt demonstrationer, hvor han kaster med koranen, sætter ild til den og deler tegninger af den islamiske profet Muhammed.

Den store opstandelse omkring demonstrationer får nu Mark Grossmann (V), der er medlem af Odense Byråd til at råbe vagt i gevær. Han vil have mere fokus på ytringsfriheden på de odenseanske folkeskoler.

- Børnene og de unge i det hele taget skal jo forstå, at ytringsfrihed er mange ting. Det er et kæmpe emne, og det er jo ikke kun et spørgsmål om at høre fra en person. Det, de oplever, er jo hurtige overskrifter og YouTube-klip, hvor de lader telefonen gå på skift for at overgå hinanden i citater fra Rasmus Paludan, siger han.

Den fynske politiker ønsker, at de folkeskolerne i Odense sætter ytringsfrihed på skoleskemaet, fordi han er bekymret for, at de unge forbinder det at udtale sig kritisk med bål og brand.

Over 26.000 abonnenter på YouTube

På videodelingsplatformen YouTube har profilen Stram Krus 26.877 abonnenter, og de odenseanske unge, TV 2/Fyn har snakket med, er heller ikke i tvivl om, hvem Rasmus Paludan er.

- Man kan jo ikke undgå at høre en masse om ham i fjernsynet, siger Laura Knoth

Hun er elev i 9. klasse på Ubberud Skole, og de seneste dages uroligheder har gjort indtryk på hende.

- Jeg tænker da selvfølgelig over, hvad jeg siger, så der ikke kommer til at være noget drama, og at folk bliver sure, for jeg vil jo ikke have, at folk bliver sure på mig, siger hun.

Det er netop den udvikling, Mark Grossman vil til livs.

- Rasmus Paludan kan man ikke tie væk

Det odenseanske byrådsmedlem mener, at de unge kan blive bekymrede for selv at udtrykke sig, fordi de forestiller sig, det har konsekvenser at sige sin mening.

- Jeg tænker, der er mange børn og unge, der faktisk ikke ved, hvad der foregår, og jeg synes også, det er blevet en diskussion om, hvorvidt man er for eller imod ytringsfriheden. Nu har vi jo ytringsfriheden, og Rasmus Paludan kan man ikke tie væk. Han er kommet for at blive. Derfor tænker jeg, det vil være godt for skolerne at få sat skoleeleverne ind i, hvad ytringsfriheden er.

Den idé er Laura Knoth åben over for.

- Jeg synes, det ville være en positiv ting at gøre folk opmærksomme på, hvad det er, og hvordan man skal gøre i offentligheden, siger hun til TV 2/Fyn.

