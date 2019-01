Ida mistede sin far som 13-årig: Vil hjælpe studerende i sorg

Det var ikke nemt for Ida Frimann, da hun mistede sin far. Faren havde været syg over en længere periode, og da Ida Frimann var 13 år gammel døde han.

- Man bliver sådan lidt hovedløs, fortæller hun.

Efter farens død fik Ida Frimanns mor hende til at deltage i en sorggruppe. Det sætter hun i dag pris på, at hun gjorde.

- Det har haft en kæmpe betydning for mig. Det gjorde, jeg havde overskud til mig selv, min mor, min bror og mine venner, forklarer Ida Frimann.

Siden har hun gået i flere sorggrupper. Erfaringerne med sorggrupperne har givet Ida Frimann lysten til at hjælpe andre, der står i samme situtation. Derfor skal hun i februar være med til at starte en ny sorggruppe for studerende på Sydddansk Universitet.

- Selvom jeg altid vil være foruden at miste, så er det en erfaring, jeg har fået, og så føler jeg, at jeg lige så godt kan bruge den erfaring til noget godt, siger Ida Frimann.

Idéen til sorggruppen kom fra studenterpræst Lene Crone Nielsen, der så et behov for en gruppe blandt de studerende, hun havde individuelle samtaler med. De studerende henvender sig nemlig ikke i folkekirken, hvor der er sorggrupper.

- Det at være ung og starte på uddannelse er en stærk og vigtig periode i ens liv, hvor der sker en masse ting. Men at få en så alvorlig sorg ind så tidligt, det er rigtig vigtigt at tage vare om, så den ikke vælter en helt omkuld, siger Lene Crone Nielsen

Både Lene Crone Nielsen og Ida Frimann har erfaringer med sorggrupper. Lene Crone Nielsen har haft sorggrupper i folkekirken og Ida Frimann har været gruppeleder i sorggruppen "Den fynske sorggruppe for børn og unge".

En gruppe for alle

Hvert år mister 6.000 børn og unge en mor eller en far. Over 3.000 af dem er mellem 20 og 27 år, viser tal fra Børn, Unge og Sorg.

Sorggruppen er for alle studernede, der har mistet. Og det er underordnet, hvem det er, man har mistet og hvornår, understreger studenterpræst Lene Crone Nielsen.

- Vi har valgt at sige, at der ikke er noget skel til, hvem man har mistet. Det er unge, studerende, og om man har mistet en forældre, bedsteforældre, en ven eller en bror, så er alle velkommen i samme gruppe. I forhold til, hvor lang tid der kan være gået, der har vi slet ikke sat nogen tidspunkter på. Min erfaring er, at man kan ikke komme for sent i en sorggruppe, men man kan godt komme for tidligt i sådan en gruppe, fortæller Lene Crone Nielsen.

Gruppen har plads til ti studerende, men allerede nu har 13 studerende henvendt sig.

- Der er mange unge, der måske har gået rundt og tænkt - eller måske slet ikke har tænkt eller formuleret, at en sorggruppe har været noget for dem, men når de har set opslaget eller læst om det, så er der noget, der har fanget dem, og så har de haft modet til at henvende sig.

Både Ida Frimann og Lene Crone Nielsen håber, at de studerende kan finde ro i gruppen.

- Jeg vil ikke sige, at man bliver sig selv, men man kan måske få en følelse af at være sig selv igen på et eller andet plan efter noget tid, og det håber jeg, at de studerende kan føle ro til, siger Ida Frimann.