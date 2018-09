Vil kompensere for udligningsfejl: Millioner kan være på vej til Fyn

Der kan være masser af millioner på vej til de fynske kommuner.

Manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau er skyld i, at fynske og jyske kommuner samlet set har fået 1,4 milliarder kroner for lidt i tilskud i perioden fra 2015 til og med 2018.

Og samtidig med det har en række hovedstadskommuner uretmæssigt modtaget masser af millioner.

Det vil Socialdemokraterne rette op med et nyt forslag om en samlet kompensation på to milliarder kroner til de kommuner, der fejlagtigt ikke er blevet kompenseret, efter fejlen blev opdaget.

- Vi ønsker at skabe balance i det. Det her er først og fremmest en håndsrækning til kommuner som Svendborg, Sønderborg, Skive, Aabenraa og Jammerbugt, som ligger væk fra de større byer. De kommuner er blevet glemt af regeringen, som tænker meget på kommunerne nord for København, siger Mette Frederiksen til avisen Danmark.

Så meget får de fynske kommuner Middelfart: Ni millioner kroner

Assens: 16 millioner kroner

Faaborg-Midtfyn: 34 milioner kroner

Kerteminde: 16 millioner kroner

Nyborg: 39 millioner kroner

Odense: 122 millioner kroner

Svendborg: 47 millioner kroner

Nordfyn: Otte millioner kroner

Langeland: Ni millioner kroner

Ærø: 0.5 million kroner Se mere

Millioner på vej - måske

Baggrunden for forslaget er, at udligningssystemet i årevis har udløst samme tilskud til en kommune med veluddannede udlændinge som kommuner med ufaglærte udlændinge.

Det har især givet gevinst for kommuner i hovedstadsområdet.

Det gjorde Lemvig Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet opmærksom på i 2014, og modellen bliver justeret med virkning fra 2019. De kommuner, der står til at miste penge, bliver kompenseret, mens de, der i årevis er blevet snydt, ikke gør.

Dety har blandt andet fået syv kommuner, herunder Svendborg, til at forberede et sagsanlæg mod staten.

Og nu har det altså fået Socialdemokraterne til at foreslå en engangsudbetaling til 69 provinskommuner, som de vil nu kompensere med et forslag, der potentielt kan sende masser af millioner til de fynske kommuner.

Odense får mest

Med udsigt til at modtage 122 millioner kroner er Odense den fynske kommune, der kan se frem til at få mest ud af Socialdemokraternes forslag, hvis det bliver vedtaget.

Det er kommunens borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), godt tilfreds med.

- Det er et godt og rimeligt forslag, og endelig er der en partileder, som faktisk vil finde en løsning på mange års underbetaling af en lang række kommuner. Uanset hvor du bor i landet, skal du som borger kunne forvente god service fra din kommune, og det har de millionstore udligningsfejl været en hæmsko for.

Her i Odense har regnefejlen årligt kostet os 60 millioner kroner, og de penge manglede vi i de hårde spareår. Det er penge, som vi burde have haft til at løfte velfærden, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn.

