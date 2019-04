Målmand forlader GOG før tid: Vil prøve kræfter med ny klub

Den 190 centimeter høje Frank Mikkelsen forlader efter fem sæsoner GOG.

I en pressemeddelelse skriver klubben, at målmanden selv har ønsket at komme videre og prøve kræfter med en ny klub.

"I sådanne situationer skal vi jo som klub altid vurdere, hvordan vi forholder os til det, når en spiller beder om at blive løst fra sin kontrakt før udløb. Derfor har vi haft en dialog med Frank, og der er vi kommet frem til, at vi stopper samarbejdet efter sæsonen", udtaler GOG-direktør Kasper Jørgensen i pressemeddelelsen.

Selvom Frank Mikkelsen forlader truppen, mener Kasper Jørgensen, at klubben har folk nok til posten mellem stængerne:

"Med i vurderingen har også været overvejelserne om, hvilke alternative muligheder vi har på posten, og her har det hurtigt vist sig, at vi godt kunne få kabalen til at gå op, og det gør det jo alt andet lige nemmere at lade en spiller forlade klubben før kontraktudløb, end hvis man står uden alternative løsninger".

30-årige Frank Mikkelsen forlader den sydfynske klub, når slutspillet er slut. GOG spiller første kamp i slutspillet 18. april, hvor det går løs mod Århus Håndbold på udebane.

