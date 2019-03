Et fyrtårn ved fjorden: Vil redde 146 år gammel pumpemølle

Det er den 146 år gamle pumpemølle ved Otterup Lystbådehavn, som en gruppe ildsjæle har sat sig for at redde.

Onsdag aften holdt den nyvalgte bestyrelse deres første møde for at lægge en plan for at redde møllen.

Målet er at skaffe penge til en renovering, så møllen kan stå som er vartegn ved Odense Fjord, når den fylder 150 år i 2023

Dramatisk historie om stormflod

Bogø Pumpemølle, som møllen hedder, skal udvikles til et folkeoplysnings- og kulturarvsprojekt, lyder det fra den nyvalgte bestyrelse.

Møllen skal være med til at fortælle den dramatiske historie om stormflod og digebrud. Udstillingerne skal også sætte fokus på klimaændringernes påvirkning på havstigninger, samt hyppigere og kraftigere storme

- Møllen skal være med til at fortælle om fjorden, digerne og de inddæmmede arealer, fortæller Leif Christensen fra Bogø, der er nyvalgt formand for foreningen.

Stor interesse

Interessen for det nye projekt har være overfældende fortæller folkene bag. Da der var stiftende generalforsamling den 20. marts meldte 40 interesserede sig ind i foreningen, og medlemstallet er nu oppe på 75.

- Vi vil gerne have Bogø endnu mere attraktiv. Nu har vi gjort så mange ting.Formidlingshuset ved Bogø er blevet etableret, og vi har et stort vådområde, hvor der er dejligt at være, fortæller Annette Carlsen,d er er næstformand i foreningen.

Bogø Pumpemølle Bogø Pumpemølle blev bygget i 1873 for at være med til at afvande Fjordmarken.

Der var blevet lavet en stor inddæmning i området i 1818, men den tidligere havbund lå hen som høslæt, og pumpemøllen skulle være med til at forbedre jorden.

Bogømøllen var meget effektiv til at pumpe vandet ud i havet, og den havde et vingefang på 90 fod (cirka 28 m) og cirka 75 hestekræfter.

Der boede skiftende møllebestyrere ved siden af pumpemøllen sammen med deres familier, og de drev lidt landbrug på stedet. Vingerne på den gamle Bogø mølle blev fjernet kort efter 2. verdenskrig, for da var møllen slidt og fungerede ikke særligt godt længere. Møllen blev erstattet af en pumpestation, der stadig er i funktion. Kilde: Visit Nordfyn