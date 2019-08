Køber kæmpeskole: Vil skaffe flere varme hænder på Fyn

Fra næste år bliver der langt flere kvadratmeter at boltre sig på, når eleverne på Social- og Sundhedsskolen i Odense møder ind i de nye lokaler på Blangstedgårdsvej.

Vi skal være den bedste skole i universet, hvis vi skal opfylde ønsket om at uddanne mange flere elever. Gunna Funder Hansen, direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn

- Det bliver superfedt. Det er meget vigtigt for os at blive en stor skole i landskabet, der fylder noget, fortæller Gunna Funder Hansen, der er direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

I dag er flere hundrede elever og personale i Odense spredt ud på tre skoler. Det er både ressourcemæssigt og pædagogisk en ulempe at være så langt fra hinanden, forklarer Gunna Funder Hansen.

- Vi vil gerne være ved siden af hinanden for at kunne inspirere og lære af hinanden.

Arh - det kan man da altid blive

Social- og Sundhedsskolen Fyn har haft svært ved at tiltrække elever til uddannelser som social- og sundhedshjælper eller assistenter.

Fakta: Skolens afdelinger på Athenevænget, Vestre Stationsvej og Lerchesgade bliver nu samlet under et tag på Blangstedgårdsvej 4.

University Lillebælt College og Fyens Stiftstidende har tidligere haft til huse i bygningerne på Blangstedgårdsvej.

Der er et etageareal på 12.156 kvadratmeter + 2.411 kvadratmeter kælder.

Prisen er ikke oplyst.

Social- og Sundhedsskolen Fyn beskæftiger cirka 180 medarbejdere.

- Det er svært at rekruttere. Det er rigtig svært. Vi kan slet ikke rekruttere det antal, som vi skal have.

Og det tror jeg hænger sammen med, at vi har været alt for dårlige til at vise, hvad uddannelsen indeholder og hvilke efteruddannelsesmuligheder, der er. Som for eksempel sygeplejerske eller fysioterapeut.

Ifølge Gunna Funder Hansen kæmper faget med et lidt blakket ry.

- Arh social- og sundhedshjælper - det er sådan noget, man altid kan blive. Men i virkeligheden er det jo et superspændende fag. Og som giver utrolig meget mening. Men vi har også en udfordring i, at der ikke er ret mange, der ved, hvor spændende det er.

Vil det så virkelig hjælpe på rekrutteringen at flytte til en ny bygning?

- Det er jo et led i en meget omfattende strategi i at gøre Social- og Sundhedsskolen Fyn til en meget mere attraktiv skole. En ting er rammerne - noget andet er, hvad vi putter ind i dem. Vi skal være den bedste skole i universet, hvis vi skal opfylde ønsket om at uddanne mange flere elever, siger Gunna Funder Hansen.

Det er her på Blangstedgårdsvej, at tre skoler slås sammen til en fra næste år. Foto: Google Maps

Mangel på varme hænder

Ifølge beregninger fra FOA vil der mangle 3.600 sosu-assistenter eller sosu-hjælpere alene på Fyn i 2028.

Derfor er der også et ønske fra politikerne om, at skolerne uddanner endnu flere.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har lige nu 2.038 elever på skolerne i Odense, Middelfart og Svendborg. Men målet er at få 30 procent flere elever i fremtiden. Og der kan den nye skole på Blangstedgårdsvej være et skridt i den rigtige retning.

- Hvis vi kigger frem i tiden, har vi et alvorligt problem i vores velfærdssamfund med at få besat de pladser, der skal være til at tage sig af os, når vi bliver gamle, siger Gunna Funder Hansen og fortsætter:

- Vi skal være en attraktiv skole, hvor man har lyst til at komme og være elev. Det kommer til at give os et løft, at vi får en spændende ny bygning, hvor vi alle kan være og vise omverdenen, hvilken slags skole vi er.

Skolen overtager bygningerne den 1. september i år - og fra januar 2020 begynder de første elever at rykke ind.