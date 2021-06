Minister trækkes ind i sag om lægefusk: Politikere vil stoppe læger, der svindler økonomisk

Det sker i sager hvor læger eller andet sundhedspersonale har snydt for høje beløb eller hvis svindlen har stået på længe eller er sket gentagne gange. Ofte handler det om at der begås fiktiv journalføring. I hele 2019 og 2020 mistede fire norske sundhedspersoner sin autorisation som et resultat af det, som de i Norge refererer til som en værdighedsregel.



- Der er brug for en diskussion af, om vi også skal have et værdighedskriterie, fordi det er helt afgørende, at der er tillid mellem patient og læge.

"Går ikke ud over patienterne"

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker ikke at stille op til interview om sagen.



Tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, Else Schmidt forsvarer den danske model.

- Jeg synes, det er to spor. Selvfølgelig skal man ikke lukke øjnene for svindel. Men det handler om patienternes sikkerhed. Og det er jo ikke sikkert, at det går ud over patienterne, at en læge rapser i kassen, siger hun.

Den forklaring giver Jane Heitmann dog ikke meget for.

- For mig er det helt afgørende, at man som patient kan have tillid til den læge, man sidder overfor. Og jeg forstår godt, hvis der er patienter derude, der finder det svært at have tillid på baggrund af den her sag, siger hun.

Vi ville gerne have interviewet sundhedsminister Magnus Heunicke om sagen. Via sin presseafdeling oplyser ministeren, at han kigger på sagen, men først vil udtale sig, når han har besvaret spørgsmålene fra Jane Heitmann.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Jette Aaen. Hun fortæller, at hun ikke har noget at tilføje.

Lægeklinikken i Svendborg har fortsat cirka 2000 patienter tilknyttet. Og de to læger behandler altså stadig patienter hver dag indtil september, hvor klinikken skal være afhændet.