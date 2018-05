Vild biljagt i Odense endte i uheld: Kører ind i parkeret bil og stakit

Da en patrulje tidligt tirsdag morgen ville stoppe en personbil i Odense, stak den af. Flere patruljer måtte sætte efter bilen, som endte med at køre galt.

Tirsdag morgen forsøgte en patrulje at stoppe en stationcar af mærket Passat i Bolbro i Odense. Der var tale om et rutinemæssigt tjek, som politiet ofte foretager.

- Patruljen vil egentlig bare lige se, hvem det er, der kører bilen. Men han vælger ikke at ville stoppes, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi.

I stedet gasser personen i bilen op og flygter fra patruljen, der hurtigt tilkalder flere vogne.

Klokken 5.50 havde biljagten, som foregår rundt i Odense, været i gang i lidt mere end 20 minutter.

- Vi har lige nu omkring tre patruljer, der er efter personbilen, lød det fra vgtchefen.

Men kort tid efter var politiet i gang med at anholde to personer, der sad i flugtbilen.

- Det drejer sig om en mand og en kvinde. Han mister herredømmet over bilen og kører galt, fortæller Lars Fredensborg, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Manden er 28 år, og kvinden er 48. De er begge fra Esbjerg.

- Da vi fik dem ind på stationen viste det sig, at manden var påvirket af det ene og det andet.

Vækket ved et brag

Helle Weien, der bor på Henriettevej, blev lidt før klokken seks vækket af et stort brag.

Hun fortæller til TV 2/Fyn, at hun hurtigt gik ud af sin dør for at se, hvad der var skyld i larmen. Hun ser, at der holder en sort ødelagt stationcar, hvor politiet er ved at få to personer ud - en mænd og en kvinde.

Helle Weien fortæller også, at flugtbilen er kørt ind i hendes bil, som er en Opel, hvorefter de er ramt ind i stakittet foran hendes hus.

Hun er meget rystet og påvirket af hele episoden.

Susede lige forbi

Flere morgenbilister måtte undvige bilen, der flygtede fra politiet til tirsdag.

Kasper Mathiasen fra Odense, der selv kørte bil, fortæller til TV 2/Fyn, at han så bilen kom susende i høj fart forbi.

- Den kørte ned ad Grønløkkevej i det centrale Odense og drejede videre ned af Store Glasvej med de tre politibiler i hælene, skriver Kasper Mathiasen i en besked.

TV 2/Fyn har taget billeder af den ødelagte bil på Henriettevej i Odense.

Vidner til uheldet fortæller, at hendes bil og stakittet foran hendes hus er ødelagt.

