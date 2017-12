Vild fødselsdagsgave: Fynbo får opkaldt plads efter sig

Den 27. december ville kunstmaleren Johannes Larsen være fyldt 150 år. Det fejrer man i Kerteminde.

Champagnepropperne sprang, og kransekagen hurtigt spist, da Johannes Larsens Plads foran Kerteminde Kirke blev indviet i anledningen af kunstnerens 150-års-fødselsdag onsdag 27. december.

Flere var mødt op for at fejre den afdøde æresborger i Kerteminde. Det var blandt andre byens borgmester Hans Luunbjerg (V) og Ane Talbot, Johannes Larsens barnebarn.

Hun var 27 år, dengang hendes bedstefar for 56 år siden døde, og hun husker ham tydeligt.

- Han ville være meget beæret og glad. Han kunne godt lide at blive fejret, og han holdt altid sin fødselsdag med mange mennesker, så det er lige i hans ånd, at vi fejrer ham i dag, siger hun.

- Han så altid positivt på alting, og det gjaldt for ham om at nyde livet hvert minut. Det lærte man meget af.

Johannes Larsens barnebarn Ane Talbot i sin barndomhjem, Møllebakken, bygget af Johannes Larsen selv. I dag er hjemmet en del af Johannes Larsen Museet. Foto: Jonas Bertelsen

I 1947 blev Johannes Larsen udråbt til æresborger i byen, hvor han altid har boet og arbejdet. Senest på Møllebakken, der i dag udgør Johannes Larsen Museet.

- Han var meget glad for Kerteminde. Det var den kønneste lille by i verden, sagde han, husker Ane Talbot.

Derfor er hun også glad for, at området foran kirken frem over vil kendes som hendes bedstefars plads.

- Det kunne ikke være finere, siger barnebarnet.

Byens borgmester mener, at det er velfortjent, at byens æresborger også får sit eget vejskilt.

- Johannes Larsen har betydet rigtig meget for Kerteminde, og jeg synes egentlig, at det var på sin plads, at vi her på hans 150-års-fødselsdag opkalder en plads efter ham, siger Hans Luunbjerg.

Fejringen af den folkekære kunstmaler slutter med festfyrværkeri efter mørkets frembrud.

Foto: Jonas Bertelsen