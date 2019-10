Vildsvin nummer ni skyllet op og hentet

Mandag meddelte Beredskabsstyrelsen Sydjylland på Twitter, at styrelsens folk igen skulle til Ærø for at hente et dødt vildsvin, som var skyllet op på kysten.

Denne gang blev vildsvinet fundet ved Voderup Klint, og kunne noteres som det niende vildsvin der siden 20. oktober er drevet i land på Ærø.

Overfor Fyns Amts Avis gentager Sten Mortensen, veterinær udviklingschef i Fødevarestyrelsens Dyresundhedskontor, at vildsvinene ikke kan være danske, og at de bliver hurtigt fundet og hurtigt skaffet af vejen, så de udgør ingen smittefare for grisene på Ærø.

- Så længe vi ikke ved, hvor vildsvinene kommer fra, giver det ingen mening af undersøge dem. Uanset hvad vi finder i dem, kan vi ikke bruge resultatet til noget, siger Sten Mortensen.

Han oplyser desuden, at Danmarks metode har været diskuteret på et møde i EU.

- Danmark rejste problemstillingen overfor medlemslandene i sidste uge i Bruxelles, og der var opbakning fra alle medlemslandene til, at det er måden at gøre det på, siger Sten Mortensen til amtsavisen.

Nummer otte fredag aften

Fredag aften blev det ottende vildsvin fundet på Ærøs kyst og mandag i sidste uge sagde Stig Mellergaard, chefkonsulent ved dyresundhedskontoret, til TV 2/Fyn, at svinene sandsynligvis kommer fra Tyskland eller Polen.

- Det stammer med al sandsynlighed fra en af de store floder, der løber ud i Østersøen, sagde Stig Mellergaard.

