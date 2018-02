Vildt år hos Nordfyns Bank: Rekord slået igen

Nordfyns Bank fortsætter stimen af gode bankresultater på Fyn.

Bogense-banken, der snart flytter hovedsædet til Odense, landede et overskud på 67,6 millioner kroner i 2017 - 50 procent større end i rekordåret 2016.

Bankens rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter steg med 10 procent til 176 millioner kroner.

Nordfyns Bank oplyser ligesom de øvrige selvstændige pengeinsitutter, at man har fået flere kunder - uden dog at sætte tal på tilgangen.

Flere kunder, der tidligere har haft det økonomisk svært, har klaret sig bedre, og det har betydet, at banken har

kunnet indtægtsføre nogle nedskrivninger på udlån fra tidligere år.

Den primære baggrund for de øgede indtægter er bl.a. vækst på bolig-, leasing- og investeringsområdet.

Aktionærerne kan se frem til et udbytte på 15 procent.

Det gode resultat fejres med god mad og underholdning af både ”Shubber” og ”Tøsedrenge”, når der inviteres

til aktionærmøder i starten af april måned i Bogense og i Odense.

For 2018 forventes et basisresultat i niveauet 50-60 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 35-50 mio. kr.

Lige som mnange andre banker slås Nordfyns Bank med et indlån, der er langt større end udlånet.

Sidste år lånte banken 1,6 milliarder kroner ud, men kunderne satte 2,2 milliarder ind, og det koster typisk banken penge, fordi man så må placere pengene bl.a. i Nationalbanken til negativ rente.