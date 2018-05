Villa ryddet for dyre møbler og designtasker

Stole, lamper, smykker. Politiet er på udgik efter indbrudstyve, der må have haft en af de helt store biler med.

Beboerne i en villa på Niels Juels Allé i Odense kom lørdag morgen hjem til et ryddet hus, hvor tyvene mellem kl. 16.00 og 7.50 er forsvundet med en lang række designmøbler.

Tyvene har brudt et køkkenvindue op og har gennemrodet skabe og skuffer i hele huset, inden de forsvandt igen. Med sig har de taget en Wegner Wing Chair i sort læder, en Arne Jacobsen-standerlampe i hvid, en PH-bordlampe i hvid, to PK22-stole i sort læder, en sort Eames-stol, otte Y-stole i stort læder og to Arne Jacobsen-væglamper i sort.

- De er i hvert fald ikke kørt væk på cykel. Det må have været i en større bil. Derfor er det også interessant, hvis der er nogen, der har set en varevogn, eller i øvrigt bliver tilbudt nogen af de her ting, siger vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

Læs også Ustyrlig 19-årig endte i kælderen hos Fyns Politi

Ud over de mange møbler er tyvene også forsvundet med to Georg Jensen-sparebøsser i henholdsvis sort og sølv, en bærbar HP-computer med headset og mus, tretårnet sølvtøj til 12 personer, flere smykker blandt andet af Ole Lynggård, et Cartier-dameur i en rød boks samt flere designtaske blandt andet Burberry og Sonia Rykiel.

Tyvene har formentlig forladt huset gennem en åben terrassedør.

Alene møblerne, der forsvandt ved tyveriet, har en nypris på over 140.000 kroner.