79-årig fundet: Ville besøge familie i Holland

Den 79-årige mand fra Munkebo er fundet i god behold af tysk politi.

- De pårørende har hentet ham i løbet af natten til fredag, så han er sikkert hjemme i Munkebo igen, fortæller Torben Jakobsen, der er vagtchef ved Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Læs også 79-årig mand fra Munkebo efterlyses internationalt

Cyklede afsted uden at komme tilbage

Den 79-årige mand bor på et rehabiliteringscenter på Toften i Munkebo, hvor han tirsdag eftermiddag omkring klokken 15 cyklede en tur.

Han har taget toget til Tyskland. Han havde et ønske om at besøge noget familie i Holland. Men han nåede så ikke længere end Tyskland. Torben Jakobsen, vagtchef ved Fyns Politi

Turen viste sig dog at være længere end den plejede at være, og den 79-årige mand fra Munkebo vendte ikke tilbage til hjemmet igen.

Onsdag udsendte Fyns Politi en efterlysning på manden i hele Schengenområdet, der dækker det meste af Europa, da efterforskningen kunne fastslå, at manden var rejst ud af landet.

- Vi kan se, at hans kreditkort er blevet brugt i Münster i Tyskland. Og fordi han har en hjerneskade, risikerer vi nu, at han går rundt dernede uden at kunne navigere eller tale med nogen. Derfor efterlyser vi ham nu internationalt, sagde Lars Fredensborg, der også er vagtchef ved Fyns Politi onsdag til TV 2/Fyn.

Læs også Efterlysning: Cyklede til byen og kom ikke hjem

Ville besøge familie

Alt tyder på, at den 79-årige mand havde et klart mål med cykelturen tirsdag.

- Han har taget toget til Tyskland. Han havde et ønske om at besøge noget familie i Holland. Men han nåede så ikke længere end Tyskland, fortæller Torben Jakobsen.

De pårørende har været nede og hente manden i Tyskland, og dermed er politiets arbejde afsluttet.

- Der er jo ikke foregået noget kriminelt som sådan. Vi har bare været med til at skabe kontakt mellem den efterlyste og hans familie igen. Det er sket nu, og han er hjemme igen.