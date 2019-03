Vind billetter til Tinderbox 2019

I år er der en ekstra god grund til at tage til de tre finaler i Tinderbox Band Battle, der afholdes tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge.

Udover en musikalsk oplevelse udover det sædvanlige, udlodder TV 2/Fyn og Tinderbox nemlig to partout billetter til festivalen på hver af de tre finaleaftener.

Alle publikummer til Tinderbox Band Battle har mulighed for at vinde billetterne.

I alt bliver seks musikfans altså en festivalbillet rigere, mens Tinderbox Band Battle-finalerne vanen tro også gør livet fedt for tre fynske bands eller solister, der vinder en plads på årets plakat.

Som vinder af partout billetter til Tinderbox 2019, kan du - udover vinderne af Tinderbox Band Battle - se frem til at opleve navne som Swedish House Mafia, Diplo, Gnags og Chainsmokers denne sommer.

Hvad er Tinderbox Band Battle? Hvert år giver Tinderbox Band Battle tre fynske bands eller solister mulighed for at spille på de store scener i Tusindårsskoven. I første omgang har alle interesserede bands kunne tilmelde sig. Derefter har tre spillesteder udvalgt et felt på 30 bands. En publikumsafstemning har så skåret feltet ned til 15, og næste uge konkurrerer artisterne i grupper på fem tre aftener i træk. Ved hver finale er det en jury, der udpeger den endelige vinder. Finale 1: Musikhuset Posten Power Regression

Karenina

Pet The Camel

Juna

NORD Finale 2: Kansas City Crown The Beast

Awake The Lights

Insign

Kalaset

Kill Trip Finale 3: Studenterhus Odense Trine Therkelsen

Divided by X

Trouble Is

Lara

Hvid Røg Det er gratis at være publikummer til Tinderbox Band Battle. Dørene åbner klokken 19 hver aften. Se mere

Hvordan vinder du billetterne?

Det er nemt at få chancen for at tage billetterne med hjem.

Alt, du skal gøre, er at tage et par venner under armen og dukke op til finalerne, der afholdes 5. marts på Musikhuset Posten, 6. marts på Kansas City og 7. marts på Studenterhus Odense. Dørene åbner klokken 19 hver aften, og det er gratis at deltage og vise støtte til de fem bands, der konkurrerer om en plads på årets festivalplakat.

Når de fem bands har givet koncert hver af de respektive aftener, udvælges vinderen af de to billetter. Det vil være forskellige faktorer, der afgør, hvem der får stukket billetterne i hånden hver aften.

Så mød op - og forbered dig på lidt af hvert.

Sådan dækker TV 2/Fyn Tinderbox Band Battle

Ligesom sidste år er der godt nyt til dig, der vil tjekke pulsen på det fynske musik- og kulturliv, eller måske støtte dit yndlingsband på afstand.

Alle dem, der ikke kan være fysisk med til de tre Band Battle-finaler, kan nemlig følge finalerne direkte på TV 2/Fyns platforme.

Det betyder, at vi sender direkte fra spillestederne den 5., 6. og 7. marts fra klokken 20.00 på Facebook, vores tv-kanal og her på tv2fyn.dk.