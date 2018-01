Vinden generer igen trafikken på de fynske broer

For anden dag i træk blæser det kraftigt over Fyn, hvilket kan påføre gener for trafikken - især på broerne.

Godt nok er det ikke just sæson for campingvogne, men ikke desto mindre advarer Vejdirektoratet onsdag mod kørsel med vindfølsomme køretøjer, som blandt andet campingvogne, på Lillebæltsbroen.

Ifølge Vejdirektoratet forventes den kraftige vind først at aftage i løbet af aftenen.

Også på Storebæltsbroen advares om kraftig vind, her er vinden dog endnu ikke så kraftig, at det frarådes at køre over med vindfølsomme køretøjer. Her kan et uheld med en gristetransport i stedet blive en udfordring.

På Langelandsbroen mellem Tåsinge og Langeland er der også kraftig blæst, og også her forventer Vejdirektoratet først, at vinden vil falde i styrke hen under aften.

Ustadigt, mildt og blæsende

Ifølge DMI er der i løbet af onsdagen mulighed for kuling - og i Vestjylland endda flere steder med risiko for vindstød af stormstyrke. På Fyn kommer vindstødende op i den kategori, der hedder stormende kuling.

Generelt beskriver DMI vejret som ustadigt, mildt og blæsende.

Ifølge femdøgsudsigten for Fyn og øerne ser det ud til, at onsdag er sidste dag i denne omgang med hård blæst.

Men allerede lørdag vender blæsevejret tilbage, umiddelbart med risiko for at det endda tager et nøk op i styrke i forhold til tirsdag og onsdag.