Vinder af en million kroner: - Det er helt vildt

Overlæge lover resultater, efter et forskningsprojekt i stofskifte med fynboernes opbakning har vundet en million kroner.

Der var stor glæde og jubel at spore, da forskerne bag stofskifteprojektet vandt en million kroner i Et sundere Fyn.

- Det er helt vildt, siger overlæge og klinisk lektor Steen Bonnema fra Odense Universitetshospital.

Vinderen blev fundet ved en prisuddeling mandag aften i Cortex Park ved Syddansk Universitet.

Foto: David Moritz

Stor eksponering i Et sundere Fyn

Med over halvdelen af stemmerne sikrede forskningsprojektet i stofskifte en overbevisende sejr.

- Jeg havde på fornemmelsen, at vi var med på opløbsstrækningen, men hvis du havde spurgt mig for to uger siden, troede jeg ikke, vi havde en chance, forklarer Steen Bonnema.

- Stofskiftesygdomme er ikke noget, ret mange har hørt om, men der er kommet meget eksponering på sygdommen. Det er fantastisk, fortæller han.

Overlæge lover resultater

Det er fynboerne, der er i løbet af den seneste uge via sms har kunnet stemme på et af i alt fire forskningsprojekter. De tre andre sundhedsprojekter var hormonforskning, stressforskning og telemedicin.

Med millionen sikret vil forskerne nu for første gang undersøge, om tilskud med selen har en gavnlig effekt på stofskiftepatienter (læs mere om projektet).

- Jeg har hænderne fulde, og nu har jeg en million til at komme helt i gang med forskningen. Nu bliver der sat turbo på, så vi kan komme med nogle resultater, forsikrer overlægen.