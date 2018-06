Vinder Danmark? Vild Måge og Lars Høgh forudser VM-resultater

Med 817 OB-kampe i fodboldtasken vil den fynske målmandslegende Lars Høgh sammen med en måge forudsige resultater fra VM-kampe for Fjord & Bælt.

Den fynske målmandslegende Lars Høgh skal give en VM-konkurrence luft under vingerne.

Han er nemlig sammen med en måge hyret ind til at forudsige resultatet af Danmarks puljekampe samt fire andre udvalgte VM-kampe.

Mens Lars Høgh ikke er hvem som helst, og mågen er heller ikke tilfældigt valgt.

Kommunikationsleder ved Naturama og Fjord & Bælt, Mads Dirckinck-Holmfeld, fortæller, at mågen er kommet og fløjet hos Fjod & Bælt i ti år, og at den er så tryg ved dyrepasserne, at den har lært nogle trick.

Tidligere har blæksprutten Paul forudset vindere. I oktober 2010 døde den af naturlige årsager i akvariet i Oberhausen. Foto: Roland Weinrauch/FP Photo/DPA/Ritzau Scanpix/arkiv

Først Paul og nu en kat

Det er ikke første gang, at dyr bringes i spil, når der afvikles slutrunder i fodbold. En af de mere berømte var den tyske blæksprutte Paul, som ved europamesterskabet i 2008 og VM i 2010 gang på gang "forudså" resultaterne.

Specielt ved VM i 2010 brillerede Paul med at tippe rigtigt på resultatet af alle syv kampe, som Tyskland spillede. Blandt andet tippede Paul, at Tyskland ville tabe til Spanien i semifinalen. Den fik ret. Tyskland tabte 1-0.

Paul viste sin sans for fodbold ved finalen og tippede Spanien som vinder. Også her fik Paul ret, da Andrés Iniesta i overtiden scorede og tog guldet foran Holland.

Ved det netop igangsatte VM i Rusland har et museum i Sankt Petersborg sendt en kat på banen.

Katten er officielt en spå-kat. Den forudser kampresultaterne ved at vælge mellem to skåle med mad. Og den ramte plet, da Rusland maste Saudi Arabien med hele 5-0.

Katten Achilles lagde ud med at forudsige russisk sejr mod Saudi Arabien. Foto: Olga Maltseva/AFP Photo/Ritzau Scanpix

Mågen og Høgh

Netop det med at vælge er også temaet i Fjord & Bælts VM-kampagne. Her skal en måge forudse kampene ved at lande på en af to platforme.

Kampagnen er i gang, og i følge mågen vinder Danmark over Peru lørdag eftermiddag.

Du kan følge makkerskabet mellem Lars Høgh og mågen på Fjord & Bælts side på Facebook.

