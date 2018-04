Vinderen af en million kroner er fundet

Et forskningsprojekt i stofskifte har med fynboernes opbakning vundet en million kroner.

Vinderen af Et sundere Fyn 2018 blev fundet mandag aften ved en stor prisuddeling i Cortex Park ved Syddansk Universitet i Odense.

Med over halvdelen af stemmerne sikrede forskningsprojektet i stofskifte en overbevisende sejr og dermed en million kroner.

Det er fynboerne, der er i løbet af den seneste uge via sms har kunnet stemme på et af i alt fire forskningsprojekter. De tre andre sundhedsprojekter var hormonforskning, stressforskning og telemedicin.

Foto: David Moritz

Den oversete folkesygdom

Forskningsprojektet i stofskifte fik 52,4 procent af stemmerne. Sundhedsprojektet er ifølge forskerne vigtigt, fordi seks procent af alle kvinder har for lavt stofskifte og kommer i livslang behandling.

Med millionen sikret vil forskere nu for første gang undersøge, om tilskud med selen har en gavnlig effekt på stofskiftepatienter (læs mere om projektet).

- Det er en overset folkesygdom, for der er mere fokus på hjertesygdomme og kræftsygdomme. Stofskiftesygdomme hører man ikke ret meget om på trods af, at så mange lider af det. Både med kendte symptomer og uden at vide det, siger overlæge og klinisk lektor Steen Bonnema fra Odense Universitetshospital.

