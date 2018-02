Vindfølsomme køretøjer frarådes på Storebæltsbroen

Hård vind får Vejdirektoratet til at fraråde vindfølsomme køretøjer at køre over Storebæltsbroen.

Vejret sætter sit aftryk på torsdagens trafik. Vejdirektoratet fraråder på grund af kraftig blæst vindfølsommekøretøjer at køre over Storebæltsbroen. Det er en hård vind fra syd, som driller. Det forventes, at man igen fra klokken 20 kan køre sikkert over broen. TV 2 Vejret har tidligere i dag varslet sneglatte veje i store dele af landet på grund af et snevejr, der rammer landet i løbet af torsdagen. Lokalt kan blandingen af vind og sne skabe snefygning af, hvad TV 2 Vejret kalder snestormslignende tilstande. På Storebæltsbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst. Forventes ophævet kl. 20:00. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 15, 2018 Læs også Sneen kommer tilbage torsdag