Vindmøllefirma fyrer 100: Flytter produktionen til udlandet

Chokerede medarbejdere i Ringe.

Vindmølleproducenten Aluwind med dansk base i Ringe på Midtfyn lukker og flytter produktionen til henholdvis Kina og Polen.

Vi har igennem en længere årrække oplevet et stødt stigende konkurrencepres, faldende priser og udsving i markedsbehov. Aluwind

Derfor fyrede virksomheden i dag 100 mand, som arbejdede på fabrikken i Ringe. Sidste medarbejder stopper til april næste år.

- Vi har igennem en længere årrække oplevet et stødt stigende konkurrencepres, faldende priser og udsving i markedsbehov. Det har blandt andet gjort det vanskeligt at opretholde profitabilitet i driften, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

15 mand bliver tilbage

Aluwind har indtil nu haft produktion i fire lande: Danmark, USA, Kina, Polen. Men nu lukker produktionen altså i Danmark.

- For at sikre Aluwinds position i et stærkt konkurrencepræget marked vælger vi nu at lukke den danske produktion og styrke vores set-up ved at samle produktionen til det europæiske marked på vores fabrikker i Polen og Kina.

Tilbage i Ringe kommer der i fremtiden kun til at sidde 15 mand.

- De tilbageværende medarbejdere vil være beskæftiget indenfor salg, logistik og i koncernfunktioner. Efter mere end 10 år med produktion i Danmark er det naturligvis meget trist at tage afsked med så mange dygtige og dybt engagerede danske medarbejdere, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

Gode jobmuligheder

Selvom 100 ansatte på fabrikken nu skal på jagt efter nye job, så er der håb for, at de finder arbejde. Det vurderer Freddy Knecht, der er afdelingsformand hos Metal Sydfyn, som er fagforening for 38 ud af virksomhedens 115 ansatte.

- Der er gode muligheder for at finde arbejde i området, siger Freddy Knecht.

Han bliver bakket op af tillidsmand ved Aluwind, Thomas Kantstrup, der fortæller, at han ikke er bange på medlemmernes vegne.

Mandag 8. oktober vil Thomas Kantsrup mødes med ledelsen i Aluwind. Her skal man forsøge at blive enige om tiltag, der kan hjælpe de ansatte videre efter fyringen. Allerede nu bekræfter Aluwind, at man vil tilbyde de berørte ansatte relevant hjælp bl.a. Via moderselskabet Alumecos HR-afdeling.