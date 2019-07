Vindstille onsdag, regnfuld weekend i vente

Onsdag bliver næsten magen til mandag og tirsdag, men fredag kan vi se frem til lidt ændringer i vejret. Våde ændringer. Vejret bliver lidt varmere, men der vil formentlig også komme flere byger i weekenden.

Nogle fynboer har måske været heldige at se en måneformørkelse i nat, mens andre måske er gået forgæves. Fyn har været dækket af et godt lag skyer, og de skyer fortsætter med at ligge over Fyn onsdag morgen.

Hen over middag begynder skyerne at forsvinde, og der bliver mere plads til, at solen kan få lov til at skinne igennem.

Når solen for lov til at skinne, og man så lægger det sammen med de rolige vindforhold, som vi har set hele ugen, så vil dagen altså blive mild og lun.

Temperaturen vil nå op mod de 20 grader.

Torsdag bliver en kopi af onsdagen, med måske en enkelt grad varmere vejr. Fredag kan de fynske haver se frem til fronter med regn - og rigtig meget af det. Men resten af weekenden bliver med sol og byger.