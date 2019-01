Togulykken: Vindstød af stormstyrke på Storebælt onsdag morgen

Sund og Bælt skriver på deres hjemmeside, at alle restriktioner for både tog- og biltrafik har været overholdt i forbindelse med togulykken onsdag morgen, der kostede seks mennesker livet og kvæstede 16.

- Vores målinger viser med de data, vi har til rådighed, at middelvinden på vestbroen således ikke har været over 21 m/s, som medfører en hastighedsnedsættelse til 80 km/t for godstog, skriver Sund og Bælt på hjemmesiden.

Regler for togtrafik

For togtrafikken gælder følgende regler:

Ved vind af hastighed under 21 m/s er der ingen restriktioner for togtrafikken.

Ved vind mellem 21 – 25 m/s nedsættes hastighed for godstog til 80 km/t, mens passagertog ikke har restriktioner.

Ved vind af stormstyrke på over 25 m/s indstilles togtrafikken for både godstog og passagertog.

Middelvinden måles i ti minutter, hvor det konstant skal blæse 21 m/s, inden der sættes restriktioner på togtrafikken, og det det har ikke været tilfældet i forbindelse med togulykken.

Men det har blæst kraftigt ned gennem Storebælt onsdag morgen. Vinden kom fra nord, og det betyder, at den har blæst på tværs af Storebæltsbroen.

Ifølge TV 2 Vejret var der onsdag morgen en middelvind ved Røsnæs på 16 m/s og 18 m/s på Omø. Vindstødene har været noget højere.

Ved Røsnæs nåede de op på 28 m/s, der er over grænsen for storm, og ved Omø lå man lige på grænsen for storm, der er 25 m/s.

- Man må kunne formode, at henover Storebælt i morgentimerne har der været vindstød af stormstyrke, fortæller TV 2 Vejrets Anders Brandt og fortsætter:

- Og det er ikke lige meget, om det blæser med kulingstyrke eller stormstyrke.

Kraften firedobles

Anders Brandt forklarer, at selvom middelvinden ved Røsnæs lå på 16 m/s, var vindstødene oppe på 28 m/s, atså næsten det dobbelte.

- Så er det således, at når vindhastigheden fordobles, er kraften firedoblet på vinden, siger Anders Brandt.

Det er endnu ikke konkluderet, om vinden er den direkte årsag til ulykken.

