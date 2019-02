Efter skudepisode: Vinterbadere vil ikke lade sig skræmme

Onsdag morgen har flere vinterbadere fundet vej til Odense Havnebad, dagen efter en 57-årig mand blev ramt af skud fra et luftgevær.

Episoden tirsdag aften har sat tanker i gang hos en af de lokale vinterbadere Jytte Schiess, der hyppigt bruger havnebadet.

- Jeg synes, det er væmmeligt at tænke på. For det er jo fra lejlighederne lige her overfor, at det er sket. Lige overfor faktisk. Og det er da ubehageligt at tænke på, at man ikke kan gå frit rundt hernede, uden at man sådan lige skal have det i rygraden, at der kan ske sådan nogle ting.

Hændelsen fandt ifølge vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi sted klokken 20.25 tirsdag aften. Her blev der affyret skud med et luftgevær, så en vinterbader blev ramt af hagl i ryggen.

Politiet var til stede ved havnebadet for at skabe tryghed og for at undersøge sagen. To personer er blevet anholdt i forbindelse med sagen.

Må ikke få folk til at blive væk

Dagen efter episoden er de lokale vinterbadere onsdag rystede over, hvad der er sket.

- Jeg tænker jo, det er lidt uhyggeligt. Men altså, nu læste jeg det på nettet i morges og hørte om det i radioen. Heldigvis har de måske fundet de skyldige, siger Bjarne Trelle, der ofte kommer for at vinterbade i Odense Havnebad.

Jytte Schiess siger, at hun synes, det er utroligt, at det kunne ske ved havnebadet.

- Men når det kan ske i Vollsmose og andre steder i Odense, så kan det selvfølgelig også ske hernede. Det er lidt skræmmende, siger hun.

Men begge er enige om, at hændelsen ikke må få betydning for, om folk bruger badet.

- Det skal ikke skræmme nogen væk. Vi skal ikke lade os skræmme af, at der er nogen tosser, som kan finde på sådan nogle ting, siger Jytte Schiess.

- Jeg mener ikke, det må komme så langt, at det gør os bange for at komme her. Man skal bare møde op, ligesom man plejer, siger Bjarne Trelle, der ikke har tænkt sig at stoppe med at komme ved havnebadet i Odense.

- Aldrig nogensinde. Det kan jeg simpelthen ikke undvære, siger Bjarne Trelle.

Jytte Schiess har også tænkt sig at fortsætte med at bade i Odense Havnebad.

- Det vil jeg. Hver dag helst. Virkelig, siger hun.

Formand for vinterbadeklub: - Vi er ikke nervøse

Nogle af de samme toner lyder fra formanden for Vinterbadeklubben Odinsvig, som er en forening med 370 vinterbadere fra Odense-området.

Formand Rasmus Dahlberg fortæller, at vinterbaderne er rystede, men ikke bekymrede.

- Det er ikke min fornemmelse, at vores medlemmer er nervøse over det. De er almindeligt oprevede over, hvad der er sket. Men det kommer ikke til at forhindre os i at bruge havnebadet, siger han og understreger samtidig, at foreningen tager skarpt afstand fra episoden.

- Vi kan jo bare glæde os over, at der ikke var nogen, der kom alvorligt til skade, siger Rasmus Dahlberg.