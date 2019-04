Drik vand fra hanen: Virksomhed i Odense sikrer ansatte koldt drikkevand

En ny kampagne sætter fokus på, at fynboer skal vælge at drikke vand fra hanen i stedet for vand på flaske. Det er både billigere og mere miljøvenligt, fortæller Vandcenter Syd, der står bag kampagnen.

En af de virksomheder, der allerede har fokus på at vælge postevandet, er KMD i Odense.

KMD, der er en af Danmarks største it-virksomheder, giver blandt andet nye medarbejdere en vandflaske, de kan fylde op.

- Nye medarbejdere får udleveret vandflasker, når de kommer til KMD. Vi har vandposter fordelt på etagerne, som gør, at medarbejderne altid har adgang til koldt vand, siger Carl-Erik Vesterager, der er vicepræsident i afdelingen Energy & Utilities, til TV 2/Fyn.

Tiltaget skal få flere til at drikke postevand og droppe plastikflaskerne, der ikke kan genbruges. Vand på flaske blive nogle gange valgt til, fordi de er nemmere at køle ned, hvis der ikke er koldt vand i hanen.

Adgang til koldt postevand skal få flere fynboer til at droppe flaskevandet. Foto: Ole Holbech

Kampagnen starter 1. april. Foto: Ole Holbech

Vandcenter Syd: Vand fra hanen er bedre for miljøet

Ifølge Vandcenter Syd belaster vand fra hanen miljøet 900 gange mindre end vand på flaske. I nogle tilfælde bliver flaskevand transporteret over lange afstande på lastbiler fra eksempelvis Tyskland, og det går for hårdt ud over miljøet.

Ved at sikre medarbejderne lettere adgang til koldt postevand håber KMD i Odense, at de sender et signal til omverdenen om, at de har fokus på at hjælpe miljøet.

- Det er en væsentlig del af vores arbejde at hjælpe vores kunder med at reducere deres energiforbrug, eksempelvis forsyningsselskaber, kommuner, regioner og statsvirksomheder. Det er vigtigt for os som virksomhed og for vores kunder, at vi arbejder med at reducere vores miljøbelastning, fortæller Carl-Erik Vesterager.

Han oplever, at medarbejderne er glade for, at de har lettere adgang til koldt postevand.

Langt billigere end flaskevand

I den nye kampagne håber Vandcenter Syd, der dækker 85 procent af drikkevandet i Odense, at flere fynboer vil blive opmærksomme på at drikke vand fra hanen frem for flaskevand.

- Det er langt billigere at drikke vand fra hanen, og vi har noget af verdens bedste drikkevand, siger direktør i Vandcenter Syd Mads Leth til TV 2/Fyn.

Han understreger, at vand på flaske hverken er sundere eller smager bedre.

- Det er præcis det samme vand, som kommer ud af hanen, lyder det.

Danmark halter efter svenskerne

Han håber, at fynboerne i højere grad vil tænke over at bede om postevand frem for flaskevand, når de eksempelvis er på restaurantbesøg.

Danmark har ifølge Miljøstyrelsen noget af det reneste drikkevand i verden.

Danskerne drikker mere end dobbelt så meget flaskevand som svenskerne, der siden 2005 har mere end halveret forbruget (fra 206 millioner liter til 98,6 millioner liter per år). I gennemsnit drikker en dansker 21 liter flaskevand om året, mens en svensker kun drikker 10.