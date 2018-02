Virksomhed splitter medarbejderne op: Ærgerligt, hvis vi mister job

Ny energidirektør i energiselskabet Ewii deler medarbejdere op i to afdelinger. Fremover består selskabet af en forsynings- og en kommerciel del.

I fremtiden kommer de ansatte i energikoncernen Ewii enten til at udføre helt traditionelle forsynings-opgaver som ansatte i Trefor, eller også er de ansat i koncernens kommercielle selskaber, og så står der Ewii på deres arbejdstøj.

Den nye klare adskillelse er en realitet efter, at koncernen har fået Lars Bonderup Bjørn som ny administrerende direktør og Jørn Limann som ny bestyrelsesformand.

Nu bliver det ren vedligeholdelse, og det bliver meget rengøring af stationer Leif B. Kristensen, montør og tillidsmand

Og det ærgrer elektrikernes tillidsmand.

- Man har besluttet, at nu går man tilbage til det, der var, og det ligger i Trefor-regi. Det kan jeg godt være lidt ked af, for ude i det kommercielle marked ligger rigtig mange spændende opgaver for mange forskellige mennesker. Nu bliver det ren vedligeholdelse, og det bliver meget rengøring af stationer og sådan noget, siger Leif B. Kristensen, der også er montør og servicetekniker.

Omstruktureringen betyder, at de konventionelle selskaber adskilles tydeligere fra de kommercielle udviklingsselskaber med tydelige og vandtætte skotter mellem Trefor Infrastruktur A/S og Ewii Business A/S.

Ewii vil udvikle fire af de tabsgivende selskaber i tre-fire år, inden de skal sælges eller drives videre med partnervirksomheder. Det er selskaberne Ewii Telecare, Ewii Mobility, Ewii Fuel Cells og Midtjysk Køleservice, der samlet tabte 45,3 millioner kroner alene i 2016.

Erhvervssælger Signe Thöle blev ansat, da balladen om energiselskabet var på sit højeste. Ifølge hende betyder den nye opdeling, at medarbejdere i de kommercielle selskaber er usikre på, hvad fremtiden vil bringe, når der ikke længere satses helhjertet på, at energikoncernen vil lægge de samme kræfter i udviklingsselskaberne.

- Hvad er det, der kommer til at ske, og har man nu også sine kolleger i morgen, kan selvfølgelig godt give en usikkerhed. Nu har vi brug for ro, og at vi får en klar kurs for, hvor skibet sejler hen. Og så er det den kurs, man ligesom prøver på at holde, siger hun.

Søger partnere

I Ewiis kommercielle afdeling er man netop nu på udkig efter samarbejdspartnere, der kan løfte selskabet nye steder hen.

Ansatte i Ewii I alt 525 ansatte

85 akademikere

133 på Industriens overenskomst

147 HK'ere

160 individuelle aftaler

Ifølge Lars Bonderup Bjørn leder energiselskabet lige nu efter kompetente partnere til udviklingsselskaberne. Det gælder også den trehjulede elscooter Triple, der bliver udviklet og produceret af Ewii i Kolding.

Her leder Ewii efter en partner, der kan sikre et stærkt salgsnetværk og styrke afsætningskanalen. Triple skal skal enten udvikles i samabejde med en anden virksomhed, eller sælges.

Meningen er at beholde arbejdspladserne i Kolding, men det vil komme an på, hvilken partner, man finder.

- Vi har selv lært at håndtere godkendelser i Luxembourg, men var vi nu partner med for eksempel en bilproducent, ville de have en organisationen, som er gennemført trænet i det og måske kunne gøre det mere effektivt og billigere. Men om arbejdspladserne bliver i Kolding kommer i sidste ende an på, hvem der bliver partner i det, siger Lars Bonderup Bjørn.

Opdelingen Ewii opdeles fremover i to afdelinger.



Forsyningsafdelingen skal udelukkende varetage opgaver inden for lovpligtige områder - det vil sige vand, varme og el.

De ansatte i den kommercielle afdeling vil blandt andet stå for fibernetselskabet Ewii Bredbånd A/S, Investeringsselskabet Ewii og Ewii Mobility A/S, der står bag elkøretøjet TRIPL.