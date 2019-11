Salget stagnerer: - Virksomheder investerer alt for lidt i robotter

Salget af industrirobotter i Danmark stagnerer, mens det buldrer derudad i lande som Kina og Rumænien. Sådan lyder konklusionen i den nyeste opgørelse fra IFR, International Federation of Robotics.

På Teknologisk Institut i Odense vil man være med til at vende den udvikling. Onsdag åbner dørene til instituttets tredje nye hal med bud på fremtidens robotter. 60 udstillere demonstrerer den nyeste teknologi, og flere end 1.000 mennesker ventes at deltage.

- Særligt små og mellemstore virksomheder investerer alt for lidt i robotter. Derfor er det rigtig godt, når man på Fyn åbner et nyt cobot-lab (laboratorium for samarbejdende robotter, red.), siger Henrik Aarestrup, der er erhvervspolitisk chef hos Dansk Metal.

Men hos virksomheden Metalpres i Haarby er en robotarm blevet en integreret del af værkstedet, hvor flere medarbejdere har været på robotkursus.

- Det er spændende, og det er en ny verden, der er under udvikling. Det er bare med at hoppe på, siger Bjørn Hansen, der er industritekniker hos Metalpres.

Blandet modtagelse

Henrik Aarestrup fra Dansk Metal frygter, hvordan stagnationen i salget af robotter vil påvirke økonomien.

- Det er rigtig, rigtig skidt. Danmark er en lille, åben økonomi, og vi lever af at kunne sælge vores produkter ude i verden. Skal vi kunne gøre det til en god pris, skal vi hele tiden sørge for at blive mere produktive, siger han.

Ifølge Henrik Aarestup er især manglende kendskab til robotteknologien medvirkende til, at viksomhederne holder sig tilbage.

- Robotter er en af de væsentligste løsninger til at øge vores produktivitet, siger han.

Frygt for job

Vi skal helt sikkert lytte til folks bekymringer, men vi ved fra en række undersøgelser, at robotter kommer til at skabe nye og flere arbejdspladser Henrik Aarestup, erhvervspolitisk chef, Dansk Metal

En af Metalpres andre medarbejdere, operatør Karen Carlsen, har et lidt mere køligt forhold til den computerstyrede kollega. Svaret er klart, når man spørger, om hun skal lære at betjene den:

- Helst ikke, men det ender det jo nok med, siger hun med et smil.

Men hun har det fint med, hvis den tager det mest belastende arbejde.

- Jeg synes, den er ganske udmærket, så længe den ikke tager arbejdet fra os andre, siger hun.

Ifølge Henrik Aarestrup er det dog ikke noget, hun skal frygte.

- Vi skal helt sikkert lytte til folks bekymringer, men vi ved fra en række undersøgelser, at robotter kommer til at skabe nye og flere arbejdspladser, siger han.

Spørger man Metalpres' direktør, Joachim Buck, er der ikke nogen tvivl om, at robotterne er kommet for at blive.

- Vi bliver nødt til at lægge os lidt mere i selen for at komme fremad, ellers falder vi så langt bagud, at vi endnu en gang ser, at dansk produktion rykker til udlandet. Og det ville sgu være sørgeligt, siger han.