Mangel på faglærte: Virksomheder jagter folkeskoleelever

For at sikre den maritime branche faglært arbejdeskraft i fremtiden, bliver der onsdag holdt en maritim innovationscamp for 50 folkeskoleelever på Svendborg Erhvervsskole. Målet er at få flere unge til at vælge erhvervsskolen frem for gymnasiet.

- Det er naturligt, at de unge har valgt andet end erhvervsuddannelserne, for de er blevet guidet den gymnasiale vej. I mange år har det været italesat, at vi ikke skulle være et industrisamfund men et samfund bygget op af viden og akademikere.

Han mener, at industrien er en nødvendig faktor i samfundet.

Der er stort udviklings- og vækstpotentiale i den maritime industri. Vi er langt foran og verdensførende på en lang række områder. Det vil vi gerne være i fremtiden også Steen Nielsen, uddannelseskoordinator hos Fyns Maritime Klynge

- Vi kan ikke være akademikere uden en industri at læne os op ad. Man har glemt at for at udvikle, skal man have et produkt at udvikle på, og det er håndværkere, der laver de produkter. Det skal flere unge mennesker forstå, og derfor skal de vælge en karrierevej den vej rundt, siger Steen Nielsen, der er uddannelseskoordinator hos Fyns Maritime Klynge.

Den maritime industri i Danmark beskæftiger 100.000 personer direkte eller indirekte. Mange virksomheder indenfor den maritime industri oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og kigger man frem i tiden vil manglen på teknisk arbejdskraft stige.

I 2020 vil der på landsplan mangle 17.000 faglærte inden for jern- og metalområdet, og antallet forventes at stige yderligere frem mod 2025. Det viser tal fra Danske Maritime.

- Det maritime er et enormt fokusområde, som står for 22,4 procent af Danmarks samlede eksport, og oven i det kommer den interne indtjening via skatter og afgifter. Der er stort udviklings- og vækstpotentiale i den maritime industri. Vi er langt foran og verdensførende på en lang række områder. Det vil vi gerne være i fremtiden også, og derfor har vi brug for flere unge, der vælger en karriere inden for det maritime, siger Steen Nielsen.

Camp skal give indblik

Innovationscampen skal give eleverne et indblik i, hvordan det er at gå på en teknisk erhvervsskole og hvilke jobmuligheder, som den maritime branche byder på.

Eleverne skal komme med alternative idéer til, hvordan man kan få skibe til at sejle uden brug af almindelige olie- og dieseldrevne motorer. De skal arbejde med innovation og udvikling af prototyper, og de får derfor mulighed for at være kreative med både hovedet og hænderne.

- Eleverne fra folkeskolerne kan være med en enkelt dag, hvor de kan innoverer og lege med grundtanker. De kan tænke ud af boksen og få skabt en interesse for faget ved at lave nogle prototyper. Og så skal de på besøg hos lærlingene, som er i gang, så de får set, hvad håndværket egentlig er, fortæller Steen Nielsen.

En vigtig medspiller

De nuværende elever fra erhvervsuddannelser skal inspirere de unge mennesker på campen. Men også vejledere fra flere folkeskoler deltager, og det mener Steen Nielsen er lige så vigtigt, for det er dem, som guider eleverne i deres uddannelsesvalg.

- Der er masser af muligheder for at læse videre til ingeniør eller bygningskonstruktør, hvis man ikke kun vil det håndværksmæssige. Det er der ingen vejleder, der nødvendigvis ved. Og det er naturligt, fordi de selv kommer fra en gymnasial uddannelse. Så vi skal tale med vejlederne, så de kan formidle erhvervsuddannelserne bedre til eleverne, siger Steen Nielsen.

Campen er led i en større kampagne, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse inden for det maritime. Det er brancheorganisationen Danske Maritime som sammen med Fyns Maritime Klynge, erhvervsskoler og fynske virksomheder, som har arrangeret campen i Svendborg.

