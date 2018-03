Virksomheder på Nordfyn vinder i vækst

House Nordic er en af de virksomheder, der har oplevet stor vækst på Nordfyn. De mener, at successen skyldes andet end blot et godt produkt.

Nordfyns Kommune ligger på top-ti over kommuner med tilvækst i virksomheder sidste år. En af dem er den unge virksomhed House Nordic, som startede den 1. januar 2017.

Fundamentet for en store succes ligger ifølge direktør og ejer af House Nordic hos Nordfyns Kommune.

- Kommunen er fremme i skoene, når det handler om at tilbyde virksomheder forskellige services og muligheder, siger Henrik Jørgensen, administrerende direktør og ejer af House Nordic.

Top 10 over kommuner med vækst 1. Jammerbugt

2. Samsø

3. Odder

4. Nordfyns

5. Struer

5. Morsø

7. Svendborg

8. Furesø

9. Greve

10. Rebild

Nordfyn som præference

Der er ifølge direktøren flere grund til, at lokationen faldt på Nordfyn.

- Jeg er oprindeligt fra Nordfyn, og derfor har jeg rødder herude. Min familie bor her og hjælper til. Derudover er der nogle fine forhold herude. Både i kommunen og Søndersø, hvor vores showroom ligger. Der er god plads til lager og administration, siger Henrik Jørgensen.

Foruden et nuværende lager på 1.500 kvadratmeter, har virksomheden også lejet lagerplads to andre steder i byen, som tilsammen udgør 3.000 kvadratmeter lagerplads.

Odense er byen, der ofte bliver omtalt som det erhvervsmæssige vækstlokomotiv, fordi det er den kommune med flest indbyggere og har potentiale for vækst, men det lod Henrik Jørgensen sig ikke påvirke af, da han skulle starte sin virksomhed.

- For os er det vigtigt kan kunne udvikle virksomheden. Og her på Nordfyn får vi flere kvadratmeter for pengene, som gør, at vi potentielt set kan vækste hurtigere, siger direktøren.

En virksomhed i udvikling

Service og kundetilfredshed er alfa og omega for ejeren af Nordic House.

- Der kommer nye kunder hver dag, så vi er i rigtig god udvikling, siger Henrik Jørgensen.

Lige nu har den unge virksomhed seks fastansatte og otte til ti freelancere, der kaldes på arbejde efter behov.

Virksomheden leverer foruden deres sortiment til forskellige møbelbutikker i Danmark, også til ti forskellige lande i Europa.

Få et overblik over, hvordan virksomhederne i de forskellige kommuner klarer sig her:

KommuneTekst Antal_åbnede Antal_lukkede Nettotilvækst i virksomheder Indbyggere i kommunen Nye virksomheder pr. indbygger Nye virksomheder pr. 1000 indbyggere Nordfyns 412 206 200,0 29516 0,014 13,96 Svendborg 771 414 186,2 58698 0,013 13,14 Odense 3103 1716 180,8 202348 0,015 15,33 Kerteminde 313 183 171,0 23756 0,013 13,18 Ærø 97 58 167,2 6178 0,016 15,70 Faaborg-Midtfyn 596 388 153,6 51536 0,012 11,56 Assens 510 341 149,6 41328 0,012 12,34 Nyborg 354 237 149,4 32032 0,011 11,05 Middelfart 492 346 142,2 38210 0,013 12,88 Langeland 140 112 125,0 12641 0,011 11,08

